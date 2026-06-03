Україна досі не має контракту на Patriot: чиновникам загрожують кадрові висновки

Президент оголосив крайній термін, коли має відбутися вся підготовка для придбання ЗРК.

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До кінця тижня має бути ясність щодо Patriot / Колаж: Главред, фото: Вікіпедія, twitter.com/oleksiireznikov

Що повідомив Зеленський:

Реалізація домовленості щодо Patriot для України затягнулася

Фінансові ресурси мають максимально оперативно працювати задля захисту українців

Чиновники до 5 червня мають внести ясність щодо контракту

Президент України Володимир Зеленський провів нараду щодо додаткових шляхів постачання систем та ракет для ППО в Україну. Про це глава держави повідомив у Telegram.

За його словами, Київ має домовленість на найвищому політичному рівні про придбання Patriot, і ця домовленість очікує на реалізацію на рівнях фінансовому, юридичному, технічному.

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Patriot / Інфографіка: Главред

"Очікування затягнулося. Були на нараді сьогодні представники Міністерства оборони та МЗС, РНБО, дипломатичної команди Офісу. Завдання абсолютно чітке – пришвидшитись із цим контрактом по Patriot, і це персональна відповідальність залучених посадовців", - йдеться у повідомленні.

Зеленський наголосив, що кошти з європейського пакету підтримки для України обсягом 90 мільярдів євро та інші фінансові ресурси країни повинні працювати максимально оперативно для виконання саме тих завдань, які забезпечують українцям захист життя.

"На жаль, станом на сьогодні навіть юридичні кроки ще не пропрацьовані по цьому контракту. Поставив фінальний строк – тиждень на всі підготовчі кроки. Розраховую на доповідь в пʼятницю: або ясність щодо реалізації нашої домовленості по Patriot, або серйозні кадрові висновки", - попередив президент.

Наскільки критична ситуація в Україні з ППО

Главред писав, що за словами полковника Повітряних сил Юрія Ігната, Україна входить у нову фазу ракетного голоду: бойові підрозділи ППО залишаються із напівпорожніми пусковими установками, а військовим доводиться буквально "вибивати" боєприпаси на міжнародних зустрічах.

Країна фактично опинилася "на голодному пайку" щодо ракет для Patriot, NASAMS та IRIS‑T. Попри регулярні дипломатичні зусилля, українські делегації на форматах на кшталт Рамштайну змушені просити партнерів про мінімальні партії - по 5–10 ракет до кожної системи.

Посилення ППО України - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що на тлі масованих ворожих атак по Україні прийнято рішення посилити ППО у двох великих містах — Одесі та Дніпрі.

Раніше стало відомо, що Україна заклила західних партнерів якнайшвидше посилити постачання систем протиповітряної оборони та ракет-перехоплювачів, зокрема Patriot, на тлі підготовки до складного зимового періоду та можливого загострення бойових дій.

Напередодні вже йшла мова про участь Японії у фінансуванні створення української системи протиповітряної оборони, порівнянної за можливостями з комплексом Patriot.

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Про персону: Юрій Ігнат Український військовослужбовець, полковник Збройних сил України, речник Повітряних сил ЗСУ, учасник російсько-української війни. Кавалер ордена Данила Галицького (2022). Юрій Ігнат закінчив Львівський інститут при Національному університеті "Львівська політехніка" (з 2009 року - окрема Національна академія сухопутних військ) за спеціальністю "Військова журналістика". Станом на 2017 рік — начальник відділу редакції Повітряних сил Центрального друкованого органу Міністерства оборони України "Народна армія". Нині — начальник служби зв'язків з громадськістю Командування Повітряних сил Збройних сил України.

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