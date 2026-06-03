Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

Україна досі не має контракту на Patriot: чиновникам загрожують кадрові висновки

Анна Косик
3 червня 2026, 14:28оновлено 3 червня, 15:02
google news Підпишіться
на нас в Google
Президент оголосив крайній термін, коли має відбутися вся підготовка для придбання ЗРК.
Patriot
До кінця тижня має бути ясність щодо Patriot / Колаж: Главред, фото: Вікіпедія, twitter.com/oleksiireznikov

Що повідомив Зеленський:

  • Реалізація домовленості щодо Patriot для України затягнулася
  • Фінансові ресурси мають максимально оперативно працювати задля захисту українців
  • Чиновники до 5 червня мають внести ясність щодо контракту

Президент України Володимир Зеленський провів нараду щодо додаткових шляхів постачання систем та ракет для ППО в Україну. Про це глава держави повідомив у Telegram.

За його словами, Київ має домовленість на найвищому політичному рівні про придбання Patriot, і ця домовленість очікує на реалізацію на рівнях фінансовому, юридичному, технічному.

відео дня
Україна досі не має контракту на Patriot: чиновникам загрожують кадрові висновки
Patriot / Інфографіка: Главред

"Очікування затягнулося. Були на нараді сьогодні представники Міністерства оборони та МЗС, РНБО, дипломатичної команди Офісу. Завдання абсолютно чітке – пришвидшитись із цим контрактом по Patriot, і це персональна відповідальність залучених посадовців", - йдеться у повідомленні.

Зеленський наголосив, що кошти з європейського пакету підтримки для України обсягом 90 мільярдів євро та інші фінансові ресурси країни повинні працювати максимально оперативно для виконання саме тих завдань, які забезпечують українцям захист життя.

"На жаль, станом на сьогодні навіть юридичні кроки ще не пропрацьовані по цьому контракту. Поставив фінальний строк – тиждень на всі підготовчі кроки. Розраховую на доповідь в пʼятницю: або ясність щодо реалізації нашої домовленості по Patriot, або серйозні кадрові висновки", - попередив президент.

Наскільки критична ситуація в Україні з ППО

Главред писав, що за словами полковника Повітряних сил Юрія Ігната, Україна входить у нову фазу ракетного голоду: бойові підрозділи ППО залишаються із напівпорожніми пусковими установками, а військовим доводиться буквально "вибивати" боєприпаси на міжнародних зустрічах.

Країна фактично опинилася "на голодному пайку" щодо ракет для Patriot, NASAMS та IRIS‑T. Попри регулярні дипломатичні зусилля, українські делегації на форматах на кшталт Рамштайну змушені просити партнерів про мінімальні партії - по 5–10 ракет до кожної системи.

Посилення ППО України - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що на тлі масованих ворожих атак по Україні прийнято рішення посилити ППО у двох великих містах — Одесі та Дніпрі.

Раніше стало відомо, що Україна заклила західних партнерів якнайшвидше посилити постачання систем протиповітряної оборони та ракет-перехоплювачів, зокрема Patriot, на тлі підготовки до складного зимового періоду та можливого загострення бойових дій.

Напередодні вже йшла мова про участь Японії у фінансуванні створення української системи протиповітряної оборони, порівнянної за можливостями з комплексом Patriot.

Інші новини:

Про персону: Юрій Ігнат

Український військовослужбовець, полковник Збройних сил України, речник Повітряних сил ЗСУ, учасник російсько-української війни. Кавалер ордена Данила Галицького (2022).

Юрій Ігнат закінчив Львівський інститут при Національному університеті "Львівська політехніка" (з 2009 року - окрема Національна академія сухопутних військ) за спеціальністю "Військова журналістика".

Станом на 2017 рік — начальник відділу редакції Повітряних сил Центрального друкованого органу Міністерства оборони України "Народна армія".

Нині — начальник служби зв'язків з громадськістю Командування Повітряних сил Збройних сил України.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

google news Слідкуйте за подіями разом з
Главредом в Google!
війна в Україні ПВО Володимир Зеленський новини України ЗРК Patriot
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Україна досі не має контракту на Patriot: чиновникам загрожують кадрові висновки

Україна досі не має контракту на Patriot: чиновникам загрожують кадрові висновки

14:28Україна
Усі області України накриють дощі: синоптик назвала дату зміни погоди

Усі області України накриють дощі: синоптик назвала дату зміни погоди

13:59Синоптик
Як часто РФ може масовано атакувати Україну: Жданов дав невтішну відповідь

Як часто РФ може масовано атакувати Україну: Жданов дав невтішну відповідь

13:34Війна
Реклама

Популярне

Більше
Обранець Денисенко зробив зізнання про початок роману: "Усвідомлення неминучого"

Обранець Денисенко зробив зізнання про початок роману: "Усвідомлення неминучого"

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на картинці батька із сином за 45 с

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на картинці батька із сином за 45 с

Загадкова куля заввишки з пʼятиповерхівку: навіщо СРСР ховав її посеред лісу

Загадкова куля заввишки з пʼятиповерхівку: навіщо СРСР ховав її посеред лісу

М’ясо вийде м’яким і соковитим: що досвідчені кухарі додають перед смаженням

М’ясо вийде м’яким і соковитим: що досвідчені кухарі додають перед смаженням

Карта Deep State онлайн за 3 червня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 3 червня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Останні новини

16:02

Як вибрати футболку: стилістка розкрила базу, яка прослугує не одне літо

15:43

"Боляче, аж до сліз": Камалія повідомила про горе в родині

15:33

"Мало хто погоджується": відома співачка здивувала гонораром за проведення весілля

15:25

Ніякий не "крижовнік": як правильно назвати колючий ягідний кущ українською

15:11

Рятувальники попередили батьків про приховану небезпеку купальників

У Путіна є очевидна головна ідея: він закінчить війну лише тоді, коли все остаточно завалиться — ПреображенськийУ Путіна є очевидна головна ідея: він закінчить війну лише тоді, коли все остаточно завалиться — Преображенський
15:05

Чому коти живуть довше за собак - вчені зробили проривне відкриття

14:44

Колишніх контрнаступів уже не буде: генерал розповів про нову стратегію ЗСУ на півдні

14:28

Україна досі не має контракту на Patriot: чиновникам загрожують кадрові висновки

14:25

Історик розкрив найбільший секрет росіян: гучна заява "переписує" підручники РФВідео

Реклама
14:19

Global Teacher Prize Ukraine відзначить педагогів, які боронили або боронять Україну

14:10

"Більше збитків, ніж прибутку": Сумська розповіла про свій бізнес "для натхнення"

13:59

Дівчина розповіла, як секонд-хенди змушують витрачати більше, ніж потрібноВідео

13:59

Усі області України накриють дощі: синоптик назвала дату зміни погоди

13:59

Палац зробив важливу заяву щодо Кейт Міддлтон

13:53

Гороскоп на завтра, 4 червня: Левам - зрив планів, Скорпіонам - зміни

13:34

Як часто РФ може масовано атакувати Україну: Жданов дав невтішну відповідь

13:26

Буданов розробляє довгострокову оборонну стратегію України - фінське медіа

13:14

Історик назвав головну різницю між українцями та росіянами: не мова і не культураВідео

13:05

Ідеальна літня вечеря, яка готується 3 хвилини: рецепт салату з сиру

13:03

Колишня дружина Цекало завдала йому нищівного удару: росіяни в істериці

Реклама
13:00

23 млрд грн збитків і лондонський слід: ЗМІ повідомили про діяльність сестри ексбанкіра Лагуна за кордоном

12:58

Третій приліт за 16 днів: Камалія розповіла про втратиВідео

12:54

Відлякують шкідників і збільшать урожай: які квіти посадити поруч з овочамиВідео

12:45

"Особистий рекорд": картину Івана Марчука продали на Sotheby's за величезну суму

12:22

Наступник Путіна: чому Шойгу критикують у ЗМІ та чи є шанс на зміну влади в РФ

12:14

Скандал через підрозділ "імені героїв УПА": Сибіга відреагував на обурення Польщі

12:07

Сили оборони влупили по кораблю РФ "Бойкий" у Санкт-Петербурзі - деталі

12:01

Китайський гороскоп на завтра, 4 червня: Собакам — нервозність, Свиням — флірт

12:00

Незнайомці зайняли будинок чоловіка і залишили після себе лише попілВідео

11:51

Завжди діють по-своєму: які знаки зодіаку найбільше цінують свободу

11:40

На Сонці стався потужний спалах: коли почнеться магнітна буря рівня G1

11:08

Як знищити бур'яни на доріжках: недорога суміш позбавить від трави за добуВідео

11:06

"Залишився воїном назавжди": на фронті загинув відомий 23-річний музикант

11:00

Загадка українського художника поставила в глухий кут 98% людей по всьому світу

10:51

Ознака слабкості: в NYT розкрили, чому Росія посилила удари по Україні

10:45

Про соду і оцет краще забути: як прочистити злив раковини від жиру

10:33

Бур'яни зникнуть без прополювання: дачникам порадили простий спосіб із картоном

10:14

"Довелося йти на крайні заходи": Потап та Настя взялися за стареВідео

10:07

"Тушіть Пітер": Зеленський підтвердив удар по терміналу на батьківщині Путіна

09:50

Лукашенку вигідно не починати війну проти України: експерт пояснив чому

Реклама
09:47

У трьох знаків зодіаку з 3 червня почнеться величезний фінансовий успіх

09:15

Чому 4 червня не можна купатися у відкритих водоймах: яке церковне свято

09:10

Пєсков зробив гучну заяву про завершення війни: Коваленко пояснив її справжній змістПогляд

09:05

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 3 червня (оновлюється)

08:59

Карта Deep State онлайн за 3 червня: що відбувається на фронті (оновлюється)

08:53

РФ завдала удару дронами по Одещині: постраждала інфраструктура, є поранені

08:23

РФ опинилася перед вибором: підтримувати військові витрати чи рятувати економіку

07:55

У день відкриття ПМЕФ-2026 дрони атакували Санкт-Петербург: місто затягнуло чорним димомФото

07:06

Випускає деталі для ракет Х-101: після атаки дронів горить військовий завод у МічурінськуВідео

05:55

"Пожертвувала заради Росії": Повалій висунула вимоги після вироку в Україні

Новини України
МобілізаціяПолітикаВідключення світлаТелеграм новини УкраїниПенсії в Україні
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп Таро
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Новини шоу бізнесу
Алла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт Міддлтон
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Регіони
Новини ТернополяНовини ЖитомираНовини ХарковаНовини ОдесиНовини ПолтавиНовини СумНовини ЧеркасиНовини РівногоНовини ЗапоріжжяНовини ЛьвоваНовини Дніпра
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Лайфхаки та хитрощі
Усе про салоПрибиранняПранняАвтоКімнатні рослини
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти