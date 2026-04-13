Підтримка США під питанням: названо три сценарії загострення відносин з Україною

Руслан Іваненко
13 квітня 2026, 02:25
Розбіжності щодо завершення війни з Росією формують нові політичні напруження між сторонами.
Підтримка США під питанням: названо три сценарії загострення відносин з Україною
Експерт окреслив три ключові траєкторії ризиків

Коротко:

  • Може погіршитися діалог США–Україна
  • 3 ризики: безпека, війна, ідеологія
  • Тиск США за швидкі домовленості з РФ

Нинішній курс Сполучених Штатів може призвести до погіршення двосторонніх відносин між Києвом і Вашингтоном. Таку думку в інтерв’ю "Главреду" висловив директор Центру оборонних стратегій Олександр Хара, окресливши три основні траєкторії ризиків.

1. Конкуренція у сфері безпеки

За словами експерта, перший напрям можливого загострення — це конкуренція за роль у сфері безпеки. Він зазначає, що Дональду Трампу може не подобатися зростання ролі України, зокрема через розвиток дронових технологій.

На тлі подій на Близькому Сході США традиційно залишалися ключовим гарантом безпеки, однак Україна дедалі більше впливає на нові військові технології, що створює додаткову напругу.

2. Різні підходи до війни РФ проти України

Другий ризик — розбіжності у баченні завершення війни проти Росії. Як наголошує Хара, президент Володимир Зеленський не готовий до сценаріїв, які передбачають поступки на користь Російської Федерації.

Водночас Дональд Трамп, за оцінкою експерта, не демонструє готовності до жорсткого тиску на РФ для примусового припинення війни.

Підтримка США під питанням: названо три сценарії загострення відносин з Україною
Проєкт мирного плану США

3. Ідеологічні розбіжності

Третій блок ризиків — ідеологічний. Хара звертає увагу на підтримку прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана з боку Дональда Трампа та активізацію контактів американських політиків з Будапештом.

Також, за його словами, лунають звинувачення щодо нібито втручання українських структур у виборчі процеси в США та Угорщині.

Експерт зазначає, що Україну у Вашингтоні дедалі частіше сприймають як частину "ліберального світу", який для частини американського політичного істеблішменту є неприйнятним. Натомість Орбана розглядають як політичну модель, попри його тісні контакти з Росією та Китаєм.

Тиск і питання гарантій безпеки

Хара також наголошує, що тиск на Україну з боку США може посилюватися, оскільки від Києва можуть очікувати швидких домовленостей із Росією.

Водночас Україна, за його словами, не може погодитися на такі умови, оскільки це не гарантує реальної безпеки.

"Якщо вони готові захопити Гренландію і критикують союзників, готові вийти з НАТО, то про які гарантії для України може йти мова?", — зазначає експерт.

Він також підкреслює, що пропозиції щодо миру можуть виявитися "фактично ілюзорними", а будь-які поступки без гарантій безпеки є неприйнятними для Києва.

Чи можливе швидке перемир’я між Україною та Росією - думка експерта

Експерт Українського центру громадського розвитку Ігор Рейтерович вважає, що розраховувати на швидке припинення бойових дій або оперативне перемир’я наразі не варто. За його словами, між сторонами зберігаються суттєві розбіжності, що може суттєво затягнути переговорний процес.

Водночас він висловлює сподівання, що врегулювання конфлікту не затягнеться на весь 2026 рік, хоча у найближчій перспективі істотного прогресу очікувати складно. Окремо експерт зазначає, що США поки не демонструють готовності до посилення тиску на Росію.

Як раніше писав Главред, що черговий раунд мирних переговорів між Україною, США та Росією відкладається через ситуацію навколо Ірану. Поки що немає необхідних сигналів для проведення тристоронньої зустрічі, однак Україна готова відновити переговори, як тільки дозволить ситуація з безпекою.

Крім того, у звіті Інституту вивчення війни зазначили, що в Кремлі намагаються використати ситуацію на Близькому Сході, щоб створити інформаційну основу для звинувачень США у можливому зриві мирних переговорів щодо України.

Нагадаємо, що в Кремлі зробили нові цинічні заяви щодо можливості продовження терміну дії великоднього перемир'я та висунули ультимативні погрози Україні. Про це заявив речник російського диктатора та воєнного злочинця Дмитро Пєсков в коментарі пропагандистським ЗМІ.

Про персону: Олександр Хара

Олександр Хара – експерт з питань зовнішньої та безпекової політики, заступник голови правління БО "Інститут стратегічних чорноморських досліджень".

Закінчив Донецьку державну академію (університет) управління (1998 р.), Дипломатичну академію при Міністерстві закордонних справ України (2000 р.), Королівський коледж оборонних досліджень, м. Лондон (2010 р.).

Магістр зовнішньої політики.

Обіймав низку посад в центральному апараті Міністерства закордонних справ України, зокрема у IV Територіальному та ІІ Територіальному департаментах (2000-2002, 2005-2006 рр.), а також в посольстві України в Канаді (2002-2005 рр.).

