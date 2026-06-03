"Особистий рекорд": картину Івана Марчука продали на Sotheby's за величезну суму

На думку Марчука, "у кожної картини, як і в кожної людини, своя доля".

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Картину Івана Марчука продали на Sotheby’s за 96 тисяч євро / колаж: Главред, фото: facebook.com/Ivanmarchukartist, Sotheby’s

Коротко:

Картина "Щедра планета" була створена в Нью-Йорку

Вартість картини — 96 тисяч євро

Український художник Іван Марчук повідомив про продаж своєї роботи "Щедра планета" на престижному аукціоні Sotheby’s за 96 тисяч євро. Для художника це стало новим особистим аукціонним рекордом. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

"Щойно лот пішов з молотка за €96 000. Особистий аукціонний рекорд на Sotheby’s! Твір перебував у приватній колекції в США. Вітаю нового власника!" - зазначив Марчук. відео дня

За словами художника, картина "Щедра планета" була створена в Нью-Йорку. Раніше він розповідав, що робота провела понад три десятиліття в приватній колекції в США.

"Створена в серці Нью-Йорка, вона 32 роки когось втішала і надихала, пробуджувала спогади та мрії. У кожної картини, як і у кожної людини, своя доля", - писав художник.

На думку Марчука, мистецтво має власне "життя" і продовжує існувати в досвіді людей, які з ним взаємодіють.

Картина "Щедра планета" / Фото: facebook.com/Ivanmarchukartist

Втрати світу мистецтва

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Про особу: Іван Марчук Іван Марчук — видатний український живописець, засновник унікальної техніки "пльонтанізм" (від укр. пльонтати — плести, переплітати), Народний художник України та лауреат Національної премії ім. Шевченка. У 2007 році британська газета The Daily Telegraph включила Марчука до рейтингу "100 геніїв сучасності". За своє життя Марчук створив близько 5000 картин. Його виставки проходили на всіх континентах, а полотна знаходяться в приватних колекціях і музеях по всьому світу. Довгі роки художник жив і працював в Австралії, Канаді та США. Після 2001 року повернувся в Україну, а з початком повномасштабної війни у 2022 році виїхав до Відня. Картини Марчука ніби виткані з безлічі переплетених ниток фарби. Цей складний, філігранний стиль не має аналогів у світі, а його пейзажі, натюрморти та абстракції виглядають гіперреалістично й об’ємно. Нагороджений найвищою державною нагородою "Національна легенда України".

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