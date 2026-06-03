Як часто РФ може масовано атакувати Україну: Жданов дав невтішну відповідь

Експерт припустив, що окупанти можуть повторювати масовані удари приблизно раз на тиждень протягом кількох місяців.

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РФ може масовано бити по Україні щотижня

Авіація РФ виснажена й технічно проблемна

Пілотам потрібен час на відновлення

Росія зберігає потенціал для регулярних масованих ракетних ударів по Україні, однак її можливості обмежує стан стратегічної авіації та виснаження льотного складу. Про це у коментарі ТСН заявив військовий експерт Олег Жданов, оцінюючи здатність РФ підтримувати інтенсивність обстрілів.

Потенціал для щотижневих атак

За оцінкою експерта, запаси та темпи виробництва ракет дозволяють Росії підтримувати високий ритм ударів. Він зазначає, що окупанти здатні повторювати масовані обстріли приблизно раз на тиждень упродовж кількох місяців.

Жданов підкреслює, що санкційний тиск поки не зупинив російське виробництво озброєння:

"Наша розвідка казала, що до 100 ракет різного типу щомісяця виробляє Російська Федерація".

Саме ці обсяги, за його словами, і створюють ресурс для регулярних хвиль атак.

Що стримує Росію

Попри наявність ракет, РФ стикається з проблемами, які ускладнюють підготовку та проведення масштабних операцій. Жданов називає три ключові обмеження:

нестача підготовлених екіпажів стратегічної авіації;

стратегічної авіації; зношеність літаків , що вже працюють із навантаженнями;

, що вже працюють із навантаженнями; виснаження пілотів, яким потрібен час на відновлення після бойових вильотів.

Експерт звертає увагу, що росіяни змушені проводити додаткові тренування:

"Вони вдень запускають Ту-95 - це ж тренування екіпажів. Раз тренують, значить, не вистачає екіпажів, треба готувати нові".

За його словами, підготовка льотчиків для Ту‑160 є особливо складною та тривалою, що створює додаткові затримки.

Проблеми зі стратегічною авіацією

Жданов наголошує, що технічний стан літаків також впливає на можливість РФ проводити масовані удари. Частина бортів уже не може брати штатне навантаження.

"Ту-95 вже по 4–6 ракет на борт не беруть, хоча штатно мають брати до 10. Двигуни не тягнуть".

Водночас інший ключовий носій, Ту‑160, залишається надзвичайно ресурсозатратним:

"Ту-160 - дуже прожерлива машина, там гас буквально „ллється" у повітря".

Експерт додає, пілоти стратегічної авіації працюють на межі можливостей, і їхній морально‑психологічний стан потребує відновлення. Він наголошує, що екіпажам необхідні повноцінний відпочинок і час для відновлення, адже підготовка до бойових вильотів є надзвичайно складним процесом.

Звідки запускають ракети по Україні / Інфографіка: Главред

Удари по Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, в ніч на 2 червня російські війська здійснили чергову комбіновану атаку на Київ із застосуванням балістичної зброї. Постраждали понад 50 осіб. Відомо про щонайменше чотирьох загиблих. Пошкодження зафіксовані в різних районах міста.

Внаслідок удару окупантів по Дніпру частково зруйновано двоповерховий будинок, спалахнула пожежа. Також руйнування зафіксовано в кількох квартирах у чотириповерховому будинку. Внаслідок ворожої атаки загинуло щонайменше 6 осіб, зокрема, один рятувальник, ще понад 36 осіб отримали поранення.

Також цієї ночі РФ атакувала Запоріжжя, Харків, Суми, Чернігів, Шостку, Житомир, Хмельницький, Староконстантинів та інші населені пункти. Загалом радіотехнічними військами Повітряних Сил було зафіксовано 729 засобів повітряного нападу, а саме – 73 ракети та 656 БпЛА різних типів.

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Про джерело: ТСН ТСН (Телевізійна Служба Новин) — щоденна інформаційна телепрограма новин каналу "1+1" виробництва "1+1 Media". ТСН є однією з найпопулярніших програм новин в Україні. У грудні 2012 року програма встановила абсолютний рекорд, здобувши частку аудиторії 31,5 %. Це означає, що майже третина глядачів в Україні дивилася випуски ТСН, пише Вікіпедія.

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