Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Війна

Як часто РФ може масовано атакувати Україну: Жданов дав невтішну відповідь

Дар'я Пшеничник
3 червня 2026, 13:34
google news Підпишіться
на нас в Google
Експерт припустив, що окупанти можуть повторювати масовані удари приблизно раз на тиждень протягом кількох місяців.
Крылатые ракеты, Ту-95
Крылатые ракеты, Ту-95 / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Головне з новини:

відео дня
  • РФ може масовано бити по Україні щотижня
  • Авіація РФ виснажена й технічно проблемна
  • Пілотам потрібен час на відновлення

Росія зберігає потенціал для регулярних масованих ракетних ударів по Україні, однак її можливості обмежує стан стратегічної авіації та виснаження льотного складу. Про це у коментарі ТСН заявив військовий експерт Олег Жданов, оцінюючи здатність РФ підтримувати інтенсивність обстрілів.

Потенціал для щотижневих атак

За оцінкою експерта, запаси та темпи виробництва ракет дозволяють Росії підтримувати високий ритм ударів. Він зазначає, що окупанти здатні повторювати масовані обстріли приблизно раз на тиждень упродовж кількох місяців.

Жданов підкреслює, що санкційний тиск поки не зупинив російське виробництво озброєння:

"Наша розвідка казала, що до 100 ракет різного типу щомісяця виробляє Російська Федерація".

Саме ці обсяги, за його словами, і створюють ресурс для регулярних хвиль атак.

Що стримує Росію

Попри наявність ракет, РФ стикається з проблемами, які ускладнюють підготовку та проведення масштабних операцій. Жданов називає три ключові обмеження:

  • нестача підготовлених екіпажів стратегічної авіації;
  • зношеність літаків, що вже працюють із навантаженнями;
  • виснаження пілотів, яким потрібен час на відновлення після бойових вильотів.

Експерт звертає увагу, що росіяни змушені проводити додаткові тренування:

"Вони вдень запускають Ту-95 - це ж тренування екіпажів. Раз тренують, значить, не вистачає екіпажів, треба готувати нові".

За його словами, підготовка льотчиків для Ту‑160 є особливо складною та тривалою, що створює додаткові затримки.

Проблеми зі стратегічною авіацією

Жданов наголошує, що технічний стан літаків також впливає на можливість РФ проводити масовані удари. Частина бортів уже не може брати штатне навантаження.

"Ту-95 вже по 4–6 ракет на борт не беруть, хоча штатно мають брати до 10. Двигуни не тягнуть".

Водночас інший ключовий носій, Ту‑160, залишається надзвичайно ресурсозатратним:

"Ту-160 - дуже прожерлива машина, там гас буквально „ллється" у повітря".

Експерт додає, пілоти стратегічної авіації працюють на межі можливостей, і їхній морально‑психологічний стан потребує відновлення. Він наголошує, що екіпажам необхідні повноцінний відпочинок і час для відновлення, адже підготовка до бойових вильотів є надзвичайно складним процесом.

Як часто РФ може масовано атакувати Україну: Жданов дав невтішну відповідь
Звідки запускають ракети по Україні / Інфографіка: Главред

Удари по Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, в ніч на 2 червня російські війська здійснили чергову комбіновану атаку на Київ із застосуванням балістичної зброї. Постраждали понад 50 осіб. Відомо про щонайменше чотирьох загиблих. Пошкодження зафіксовані в різних районах міста.

Внаслідок удару окупантів по Дніпру частково зруйновано двоповерховий будинок, спалахнула пожежа. Також руйнування зафіксовано в кількох квартирах у чотириповерховому будинку. Внаслідок ворожої атаки загинуло щонайменше 6 осіб, зокрема, один рятувальник, ще понад 36 осіб отримали поранення.

Також цієї ночі РФ атакувала Запоріжжя, Харків, Суми, Чернігів, Шостку, Житомир, Хмельницький, Староконстантинів та інші населені пункти. Загалом радіотехнічними військами Повітряних Сил було зафіксовано 729 засобів повітряного нападу, а саме – 73 ракети та 656 БпЛА різних типів.

Вас може зацікавити:

Про джерело: ТСН

ТСН (Телевізійна Служба Новин) — щоденна інформаційна телепрограма новин каналу "1+1" виробництва "1+1 Media". ТСН є однією з найпопулярніших програм новин в Україні. У грудні 2012 року програма встановила абсолютний рекорд, здобувши частку аудиторії 31,5 %. Це означає, що майже третина глядачів в Україні дивилася випуски ТСН, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

google news Слідкуйте за подіями разом з
Главредом в Google!
обстріли Олег Жданов війна Росії та України
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Україна досі не має контракту на Patriot: чиновникам загрожують кадрові висновки

Україна досі не має контракту на Patriot: чиновникам загрожують кадрові висновки

14:28Україна
Усі області України накриють дощі: синоптик назвала дату зміни погоди

Усі області України накриють дощі: синоптик назвала дату зміни погоди

13:59Синоптик
Як часто РФ може масовано атакувати Україну: Жданов дав невтішну відповідь

Як часто РФ може масовано атакувати Україну: Жданов дав невтішну відповідь

13:34Війна
Реклама

Популярне

Більше
Обранець Денисенко зробив зізнання про початок роману: "Усвідомлення неминучого"

Обранець Денисенко зробив зізнання про початок роману: "Усвідомлення неминучого"

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на картинці батька із сином за 45 с

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на картинці батька із сином за 45 с

Загадкова куля заввишки з пʼятиповерхівку: навіщо СРСР ховав її посеред лісу

Загадкова куля заввишки з пʼятиповерхівку: навіщо СРСР ховав її посеред лісу

М’ясо вийде м’яким і соковитим: що досвідчені кухарі додають перед смаженням

М’ясо вийде м’яким і соковитим: що досвідчені кухарі додають перед смаженням

Карта Deep State онлайн за 3 червня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 3 червня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Останні новини

16:02

Як вибрати футболку: стилістка розкрила базу, яка прослугує не одне літо

15:43

"Боляче, аж до сліз": Камалія повідомила про горе в родині

15:33

"Мало хто погоджується": відома співачка здивувала гонораром за проведення весілля

15:25

Ніякий не "крижовнік": як правильно назвати колючий ягідний кущ українською

15:11

Рятувальники попередили батьків про приховану небезпеку купальників

У Путіна є очевидна головна ідея: він закінчить війну лише тоді, коли все остаточно завалиться — ПреображенськийУ Путіна є очевидна головна ідея: він закінчить війну лише тоді, коли все остаточно завалиться — Преображенський
15:05

Чому коти живуть довше за собак - вчені зробили проривне відкриття

14:44

Колишніх контрнаступів уже не буде: генерал розповів про нову стратегію ЗСУ на півдні

14:28

Україна досі не має контракту на Patriot: чиновникам загрожують кадрові висновки

14:25

Історик розкрив найбільший секрет росіян: гучна заява "переписує" підручники РФВідео

Реклама
14:19

Global Teacher Prize Ukraine відзначить педагогів, які боронили або боронять Україну

14:10

"Більше збитків, ніж прибутку": Сумська розповіла про свій бізнес "для натхнення"

13:59

Дівчина розповіла, як секонд-хенди змушують витрачати більше, ніж потрібноВідео

13:59

Усі області України накриють дощі: синоптик назвала дату зміни погоди

13:59

Палац зробив важливу заяву щодо Кейт Міддлтон

13:53

Гороскоп на завтра, 4 червня: Левам - зрив планів, Скорпіонам - зміни

13:34

Як часто РФ може масовано атакувати Україну: Жданов дав невтішну відповідь

13:26

Буданов розробляє довгострокову оборонну стратегію України - фінське медіа

13:14

Історик назвав головну різницю між українцями та росіянами: не мова і не культураВідео

13:05

Ідеальна літня вечеря, яка готується 3 хвилини: рецепт салату з сиру

13:03

Колишня дружина Цекало завдала йому нищівного удару: росіяни в істериці

Реклама
13:00

23 млрд грн збитків і лондонський слід: ЗМІ повідомили про діяльність сестри ексбанкіра Лагуна за кордоном

12:58

Третій приліт за 16 днів: Камалія розповіла про втратиВідео

12:54

Відлякують шкідників і збільшать урожай: які квіти посадити поруч з овочамиВідео

12:45

"Особистий рекорд": картину Івана Марчука продали на Sotheby's за величезну суму

12:22

Наступник Путіна: чому Шойгу критикують у ЗМІ та чи є шанс на зміну влади в РФ

12:14

Скандал через підрозділ "імені героїв УПА": Сибіга відреагував на обурення Польщі

12:07

Сили оборони влупили по кораблю РФ "Бойкий" у Санкт-Петербурзі - деталі

12:01

Китайський гороскоп на завтра, 4 червня: Собакам — нервозність, Свиням — флірт

12:00

Незнайомці зайняли будинок чоловіка і залишили після себе лише попілВідео

11:51

Завжди діють по-своєму: які знаки зодіаку найбільше цінують свободу

11:40

На Сонці стався потужний спалах: коли почнеться магнітна буря рівня G1

11:08

Як знищити бур'яни на доріжках: недорога суміш позбавить від трави за добуВідео

11:06

"Залишився воїном назавжди": на фронті загинув відомий 23-річний музикант

11:00

Загадка українського художника поставила в глухий кут 98% людей по всьому світу

10:51

Ознака слабкості: в NYT розкрили, чому Росія посилила удари по Україні

10:45

Про соду і оцет краще забути: як прочистити злив раковини від жиру

10:33

Бур'яни зникнуть без прополювання: дачникам порадили простий спосіб із картоном

10:14

"Довелося йти на крайні заходи": Потап та Настя взялися за стареВідео

10:07

"Тушіть Пітер": Зеленський підтвердив удар по терміналу на батьківщині Путіна

09:50

Лукашенку вигідно не починати війну проти України: експерт пояснив чому

Реклама
09:47

У трьох знаків зодіаку з 3 червня почнеться величезний фінансовий успіх

09:15

Чому 4 червня не можна купатися у відкритих водоймах: яке церковне свято

09:10

Пєсков зробив гучну заяву про завершення війни: Коваленко пояснив її справжній змістПогляд

09:05

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 3 червня (оновлюється)

08:59

Карта Deep State онлайн за 3 червня: що відбувається на фронті (оновлюється)

08:53

РФ завдала удару дронами по Одещині: постраждала інфраструктура, є поранені

08:23

РФ опинилася перед вибором: підтримувати військові витрати чи рятувати економіку

07:55

У день відкриття ПМЕФ-2026 дрони атакували Санкт-Петербург: місто затягнуло чорним димомФото

07:06

Випускає деталі для ракет Х-101: після атаки дронів горить військовий завод у МічурінськуВідео

05:55

"Пожертвувала заради Росії": Повалій висунула вимоги після вироку в Україні

Новини України
МобілізаціяПолітикаВідключення світлаТелеграм новини УкраїниПенсії в Україні
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп Таро
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Новини шоу бізнесу
Алла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт Міддлтон
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Регіони
Новини ТернополяНовини ЖитомираНовини ХарковаНовини ОдесиНовини ПолтавиНовини СумНовини ЧеркасиНовини РівногоНовини ЗапоріжжяНовини ЛьвоваНовини Дніпра
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Лайфхаки та хитрощі
Усе про салоПрибиранняПранняАвтоКімнатні рослини
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти