Палац зробив важливу заяву щодо Кейт Міддлтон

Кейт Міддлтон відвідала важливий захід разом із королем Чарльзом.

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Кейт Міддлтон пережила рак / колаж: Главред, фото: instagram.com, princeandprincessofwales

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Який захід відвідала Кейт Міддлтон

Чому про нього говорять

Кенсінгтонський палац зробив важливу заяву: принцеса Кейт і король Карл III відвідали прийом, присвячений 125-річчю благодійної організації Cancer Research UK.

Прийом, що відбувався в Сент-Джеймському палаці в Лондоні, був організований королем і королевою Каміллою, пише ABC.

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Як повідомила Букінгемська канцелярія, герцог і герцогиня Глостерські також були присутні на заході, який зібрав дослідників, лікарів, волонтерів та партнерів, що беруть участь у зусиллях організації Cancer Research UK з профілактики, діагностики та лікування раку.

Кейт Міддлтон відвідала важливий захід / Фото Instagram/princeandprincessofwales

Для цього заходу принцеса Кейт обрала червону сукню від Rodarte з принтом у вигляді білих сердечок.

Захід ознаменував початок 125-річного ювілею Cancer Research UK і включав у себе виставки, що демонстрували внесок благодійної організації, її поточну роботу та майбутні інновації.

У лютому 2024 року Чарльз оголосив, що у нього діагностовано нерозкриту форму раку, і він продовжує проходити лікування.

Король Чарльз III також серйозно хворий / ua.depositphotos.com

Місяць по тому принцеса Кейт повідомила, що проходить лікування від раку.

Вона відійшла від виконання громадських обов'язків, зосередившись на своєму здоров'ї, і пізніше оголосила, що завершила курс хіміотерапії у вересні 2024 року.

Інфографіка Кейт Міддлтон / Інфографіка Главред

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Про особу: Кейт Міддлтон Кетрін Міддлтон або принцеса Уельська — дружина спадкоємця британського престолу принца Уельського Вільяма. Після весілля отримала офіційний титул Її королівська високість герцогиня Кембриджська Кетрін. 29 квітня 2011 року Кетрін вийшла заміж за онука британської королеви Єлизавети II і другого в черзі на британський престол, принца Вільяма. Вінчання відбулося у Вестмінстерському абатстві в Лондоні, на яке було запрошено 1900 осіб. Пара виховує трьох дітей: принца Джорджа, принцесу Шарлотту та принца Луї. До речі, останніми роками Кейт Міддлтон набирає великої популярності серед своїх підданих, а також впливу, що, за деякими даними, дратує самого короля Великої Британії Чарльза III.

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