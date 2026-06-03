"Мало хто погоджується": відома співачка здивувала гонораром за проведення весілля

Ольга Цибульська зазначила, що робота ведучої вимагає значних фізичних та емоційних зусиль.

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Ольга Цибульська вже встигла провести близько 900 весіль / колаж: Главред, фото: instagram.com/cybulskaya

Коротко:

Ольга Цибульська вже встигла провести близько 900 весіль

Її гонорар сягає 15 тисяч євро

Українська співачка Ольга Цибульська зізналася, скільки бере за проведення весіль та приватних заходів. За словами артистки, після підвищення гонорару кількість замовлень помітно скоротилася.

Про це виконавиця розповіла в коментарі для шоу "Тур зірками" на YouTube-каналі "Радіо Люкс".

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Цибульська зазначила, що робота ведучої вимагає серйозної фізичної та емоційної віддачі, тому сьогодні вона оцінює свої послуги значно дорожче, ніж раніше.

"Це по вісім-дев'ять годин на підборах, постійне спілкування і повна залученість у процес. Тому зараз я називаю таку ціну, на яку погоджуються небагато хто - від 10 до 15 тисяч євро. Поки що ніхто не погоджується, тому у мене фактично відпустка", — розповіла співачка.

Артистка також поділилася, що за роки кар'єри встигла провести близько 900 весіль. Однак останнім часом вона все рідше погоджується на роль ведучої через велике навантаження та втому.

При цьому Цибульська визнала, що робота на приватних заходах нерідко приносить їй більший дохід, ніж музична діяльність.

За даними представників івент-індустрії, гонорари українських артистів за виступи на приватних святах можуть істотно відрізнятися. Вартість участі відомих зірок залежить від формату заходу, сезону, тривалості програми та інших умов, а суми варіюються від кількох тисяч доларів до десятків тисяч євро.

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Про особу: Оля Цибульська Оля Цибульська — українська співачка, ведуча (Підйом, Guten Morgen, Золотий Грамофон, M1 Music Awards), блогерка. Переможниця першого сезону української "Фабрики зірок" (була в дуеті "Небезпечні зв'язки" з Олександром Бодянським). Авторка творчих спецпроектів "МЖ", "Найспівочіші новини", "#безпарОЛЯ".

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