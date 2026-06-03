Називав українців біомасою й виправдовував агресію РФ: у Житомирі судитимуть бізнесмена

Після повідомлення про підозру чоловік не визнав своєї провини та стверджував, що його слова були нібито неправильно витлумачені.

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ДБР оголосила підозру бізнесмену з Житомира, який виправдовував агресію РФ / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео, ДБР

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Керівника житомирської фірми судитимуть за виправдання агресії РФ

За даною особою зафіксовані антиукраїнські висловлювання

Порушнику загрожує до трьох років позбавлення волі

Суд у Житомирі розгляне справу власника місцевої теплопостачальної компанії, якому інкримінують публічне виправдовування збройної агресії Росії проти України. Про скерування обвинувального акта 3 червня повідомила обласна прокуратура.

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За даними слідства, керівник підприємства під час спілкування з підлеглими поширював антиукраїнські твердження: заперечував право України на державність, перекладав відповідальність за руйнування, спричинені російськими ударами, на українських військових та принижував громадян, називаючи їх "біомасою", пише Житомир.info.

Експертиза Вінницького відділення Київського НДІ судових експертиз підтвердила, що ці висловлювання містять ознаки виправдовування агресії РФ.

Чоловіка викрили під час розслідування іншого провадження - щодо багатомільйонних збитків державному бюджету на постачанні теплоенергії до виправних установ. Досудове розслідування ведуть слідчі Другого слідчого відділу ДБР із дислокацією в Житомирі.

У ДБР уточнили, що керівник підприємства також висміював Революцію Гідності та закликав до "возз’єднання" з державою-агресором, а під час процесуальних дій слідчі зафіксували його заяви на підтримку політики РФ та Володимира Путіна. Після вручення підозри чоловік провину не визнав і заявив, що його слова нібито неправильно зрозуміли.

Йдеться про керівника ТОВ "Альтеренерго ЛТД", зареєстрованого в Житомирі. Співзасновниками компанії є Ігор Чібісов та Андрій Бєлий. Санкція статті передбачає до трьох років позбавлення волі.

Дивіться відео ДБР, у якому можна почути антиукраїнські висловлювання порушника:

Останні новини Житомира і області - що відомо

Як писав Главред, середня зарплата у Житомирській області у квітні 2026 року зросла до 24 162 грн, піднявшись на 2,1% порівняно з березнем. Показник перевищив мінімальну зарплату у регіоні більш ніж у 2,8 раза.

Ввечері 31 травня українські прикордонники збили російський ударний дрон у Коростенському районі Житомирщини. Зазначається, що під час оголошеної повітряної тривоги військовослужбовці 9 прикордонного загону імені Січових Стрільців помітили ворожий безпілотник.

Після ідентифікації цілі бійці відкрили вогонь зі стрілецької зброї та знищили дрон, не допустивши його наближення до об’єктів цивільної та критичної інфраструктури.

Житомирщина провела ніч і ранок 31 травня під масованими ударами російських БпЛА. Найбільше постраждали Коростенський район та Овруцька громада, де зафіксовані пошкодження критичної та цивільної інфраструктури, а також виробничих об’єктів.

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