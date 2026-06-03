"Більше збитків, ніж прибутку": Сумська розповіла про свій бізнес "для натхнення"

Артистка вирішила спробувати себе у створенні одягу.

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Ольга Сумська — бізнес / колаж: Главред, фото: instagram.com, Ольга Сумська

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Яким бізнесом займається Ольга Сумська

Чому її бізнес збитковий

Відома українська артистка Ольга Сумська відверто розповіла про своє захоплення, яке вирішила перетворити на бізнес. Як повідомила актриса в коментарі РБК-Україна LIFE, поки що ця справа не приносить їй прибутку.

За словами Сумської, вона давно захопилася ідеєю створювати одяг з принтами за мотивами картин відомої української художниці Катерини Білокур. Ольга сама із задоволенням займалася дизайном суконь і підбирала для них принти, але призупинила виробництво через початок війни.

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Ольга Сумська в сукні свого бренду / фото: instagram.com, ridna_os

"Можливо, колись буде можливість, ці страшні часи минуть, і я знову створюватиму свої сукні. Мене свого часу надихнули картини Катерини Василівни Білокур. Саме її українські квіти, які я побачила ще в дитинстві. Я зрозуміла, що мені треба відтворити цю красу на тканині. Я сама розкладала на тканині ці квіти. Я авторка саме цього художнього втілення та популяризації цього живопису. Тому нехай бренд живе", — висловилася актриса.

Знаменитість зазначила, що бренд не приносив їй прибутку, але дарував багато натхнення завдяки можливості втілювати свої творчі ідеї та отримувати вдячність клієнтів.

Ольга Сумська — як заробляє / фото: instagram.com, Ольга Сумська

"Більше збитків, ніж прибутку. Але ти працюєш заради натхнення. Коли ти бачиш цих прекрасних жінок, коли замовниці отримують твоє плаття і кажуть: "Пані Оля, коли я беру це плаття в руки, я відчуваю, що я в Україні". Я зараз розповідаю, і у мене мурашки по шкірі, тому що відправляла сукню, наприклад, до Канади чи Америки", — поділилася Сумська.

Ольга Сумська / інфографіка: Главред

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Про особу: Ольга Сумська Ольга Сумська — українська акторка та телеведуча. Заслужена артистка України (1997), Народна артистка України (2009). Лауреатка Національної премії України імені Тараса Шевченка (1996). Також нагороджена орденом княгині Ольги III ступеня (2021).

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