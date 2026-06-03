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Наступник Путіна: чому Шойгу критикують у ЗМІ та чи є шанс на зміну влади в РФ

Анна Ярославська
3 червня 2026, 12:22
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Реальний демонтаж режиму Путіна розпочнеться несподівано. Іван Преображенський назвав ознаки реального транзиту влади в РФ.
Путін
Чутки про наступника Путіна можуть бути ознакою боротьби еліт / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скріншот

Про що сказав Преображенський:

  • Чутки про наступника Путіна назвали інструментом боротьби еліт
  • Політика, якого назвали наступником, можуть цілеспрямовано усунути
  • Реальний перехід влади виглядатиме зовсім інакше

Чутки про пошук наступника Володимира Путіна та можливі змови всередині Кремля, які все частіше просочуються в медійний простір, не мають нічого спільного з реальною підготовкою до зміни влади в Росії. Насправді публічне обговорення подібних кандидатур сьогодні є потужним інструментом внутрішньоелітної боротьби та сигналом до фізичного або політичного усунення конкурентів. Про це в інтерв’ю Главреду розповів політолог та експерт з питань Центральної та Східної Європи Іван Преображенський.

Політолог закликає не сприймати ці вкиди серйозно.

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За словами експерта, інтенсивність розмов про потенційного наступника зараз значно нижча, ніж, наприклад, у 2020–2021 роках.

"Зараз, якщо когось назвуть наступником Путіна, це означатиме, що це організована проти нього провокація його опонентами, щоб його знищити. Жодної іншої причини бути не може", — підкреслив Преображенський.

Як приклад політолог навів минулі апаратні війни. Так, інформаційна кампанія навколо фігури Дмитра Козака свого часу була запущена виключно заради його усунення з адміністрації президента через конфлікт із Сергієм Кирієнком.

Аналогічна логіка, на думку Преображенського, працює і зараз навколо колишнього міністра оборони РФ Сергія Шойгу, якого чутки пророкують мало не в лідери антипутінської змови.

"Це теж історія про те, що Шойгу перебуває на межі порушення проти нього кримінальної справи. І хтось намагається від нього якомога швидше позбутися, простимулювати Путіна через медійний простір добити Шойгу. Тож я б ці чутки взагалі не сприймав серйозно і у жодному разі не відносив би до реальної підготовки до усунення Путіна. Якщо мова піде про усунення Путіна, це виглядатиме зовсім не так", — пояснив політолог.

Як виглядатиме реальний демонтаж режиму Путіна

Якщо в Росії дійсно почнеться процес транзиту влади або елітного бунту, він не матиме нічого спільного з конспірологічними чутками в Telegram-каналах. Реальний розкол еліт і поява альтернативи диктатору стануть помітними за іншими ознаками.

Зокрема, в інфополі раптово з'явиться фігура, чия популярність почне зростати незрозумілими темпами без видимих на те причин. Вона стане так званою "точкою збору" для незадоволених.

"Тоді велика кількість учасників умовного політичного процесу — бо відкритої політики в Росії немає — побачить якусь альтернативу або кілька альтернатив Путіну", — сказав експерт.

Ще однією ознакою стане реакція пропаганди. Почнеться критика цієї людини з боку офіційної кремлівської машини і початок реальних проблем у новоявленого лідера.

"І ось тоді стане зрозуміло, що відбувається саме внутрішній, глибинний суспільний процес або хоча б елітний процес щодо появи альтернатив. Але це не будуть чутки про те, що хтось щось очолить. Найімовірніше, це будуть дуже випадкові люди, які на перший погляд взагалі не виглядають як потенційні наступники Путіна", — резюмував Преображенський.

Путін боїться Шойгу і сидить у бункері

Як писав Главред, у березні 2026 року російський президент серйозно побоюється не тільки витоку секретної інформації, а й можливої змови всередині еліт, включаючи сценарій замаху з використанням дронів. На цьому тлі Федеральна служба охорони посилила контроль за оточенням Путіна, обмежила його пересування та посилила захист резиденцій і робочих об'єктів.

"З початку війни в Україні Путін часто ховається в модернізованих бункерах, зокрема в Краснодарському краї, де може працювати тижнями, тоді як російські ЗМІ продовжують використовувати заздалегідь підготовлені відеоматеріали", — пише видання "Важные истории".

З ризиком спроби державного перевороту в РФ нібито пов'язують Сергія Шойгу — колишнього міністра оборони, який з травня 2024 року обіймає посаду секретаря Ради безпеки РФ.

Хто зливає Путіна: думка експерта

У березні 2026 року російський опозиціонер Ігор Ейдман заявив про свідому провокацію проти диктатора РФ Володимира Путіна, яка була ініційована верхівкою РФ.

На думку експерта, про те, що Путіна зливає власне оточення, свідчить і те, що було оприлюднено так зване спонтанне опитування ВЦВГД, яке показало рекордно низький з початку війни рейтинг Путіна — менше третини.

"Я добре знаю, як працює ця організація. Без узгодження з керівництвом з президентської адміністрації ніщо важливе у публічний простір вийти не може. Отже, хтось на самому верху дав керівництву ВЦВГД вказівку опублікувати інформацію про падіння рейтингу Путіна і про те, що росіянам набридла війна", - пише він.

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Про персону: Іван Преображенський

Іван Преображенський – російський політолог, публіцист і журналіст. Кандидат політичних наук, експерт з питань Центральної та Східної Європи.

Спеціалізується на внутрішніх політичних процесах у Росії, структурі російської влади, ролі Кремля, міжнародних відносинах. Часто в медіа виступає з аналітикою, що викриває методи управління в Росії, логіку ухвалення рішень у Кремлі та маніпуляції громадською думкою.

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