Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

Зарплати на Черкащині різко зросли: хто заробляє найбільше

Юрій Берендій
3 червня 2026, 17:39
google news Підпишіться
на нас в Google
У Черкаській області середня зарплата у квітні 2026 року зросла, хоча її рівень усе ще залишається значно нижчим за середньоукраїнський показник.
Зарплати на Черкащині різко зросли: хто заробляє найбільше
Середня зарплата в Черкаській області - хто заробляє найбільше / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Про що йдеться у матеріалі:

  • Середня зарплата на Черкащині у квітні перевищила 25 тисяч грн
  • Показник зріс на 6,8% порівняно з березневим рівнем
  • Середня заробітна плата в Україні наразі становить 30515 грн

У Черкаській області продовжує зростати рівень заробітних плат. У квітні 2026 року середня номінальна зарплата штатних працівників регіону перевищила 25 тисяч гривень, продемонструвавши помітне зростання порівняно з попереднім місяцем. Про це повідомляє Головне управління статистики у Черкаській області.

"Середня номінальна заробітна плата штатного працівника підприємств, установ та організацій Черкаської області із кількістюнайманих працівників 10 і більше осіб у квітні 2026 р. становила 25334 грн і склала 83,0 % до рівня середньої заробітної плати в Україні (30515 грн)", - йдеться у звіті.

відео дня

За даними Головного управління статистики у Черкаській області, у квітні 2026 року середня номінальна заробітна плата в регіоні зросла на 6,8% порівняно з березнем. Для порівняння, загалом по Україні цей показник збільшився на 0,5%.

Дані Головного управління статистики у Черкаській області
Дані Головного управління статистики у Черкаській області / Скріншот

Найвищі зарплати, які перевищували середній рівень по області у 1,5–4,1 раза, зафіксовані у сферах інформації та телекомунікацій, фінансової та страхової діяльності. Серед промислових галузей лідерами за рівнем оплати праці стали виробництво основних фармацевтичних продуктів і препаратів, хімічної продукції, автотранспортних засобів, причепів та напівпричепів, інших транспортних засобів, а також комп’ютерної, електронної та оптичної продукції.

Найнижчий рівень оплати праці, який не перевищував 62% від середнього показника по економіці області, спостерігався у сфері творчості, мистецтва та розваг, а також у галузі адміністративного й допоміжного обслуговування.

Яка середня заробітна плата в Черкаській області по професіях

Середня заробітна плата в Черкаській області по всіх сферах у лютому 2026 року становила 22 452 грн. Водночас уже в квітні вона зросла до 25 334 грн.

Як змінилась середня заробітна плата в Черкаській області з лютого до квітня (сфери впорядковано за спаданням відносного приросту у відсотках):

  • Переробна промисловість: зростання на 8 792 грн (+31,1%) — з 28 305 грн до 37 097 грн.
  • Промисловість (середнє значення для всіх типів): зростання на 6 940 грн (+25,6%) — з 27 125 грн до 34 065 грн.
  • Добувна промисловість і розроблення кар'єрів: зростання на 4 748 грн (+22,7%) — з 20 935 грн до 25 683 грн.
  • Операції з нерухомим майном: зростання на 2 815 грн (+19,2%) — з 14 696 грн до 17 511 грн.
  • Надання інших видів послуг: зростання на 2 988 грн (+15,8%) — з 18 909 грн до 21 897 грн.
  • Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування: зростання на 2 680 грн (+9,9%) — з 27 100 грн до 29 780 грн.
  • Сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство: зростання на 2 593 грн (+9,7%) — з 26 714 грн до 29 307 грн.
  • Професійна, наукова та технічна діяльність: зростання на 2 372 грн (+9,0%) — з 26 269 грн до 28 641 грн.
  • Водопостачання; каналізація, поводження з відходами: зростання на 1 492 грн (+8,1%) — з 18 321 грн до 19 813 грн.
  • Будівництво: зростання на 1 583 грн (+8,0%) — з 19 788 грн до 21 371 грн.
  • Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність: зростання на 1 575 грн (+7,8%) — з 20 172 грн до 21 747 грн.
  • Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря: зростання на 2 057 грн (+7,8%) — з 26 527 грн до 28 584 грн.
  • Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів: зростання на 1 307 грн (+6,2%) — з 20 941 грн до 22 248 грн.
  • Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги: зростання на 1 076 грн (+6,1%) — з 17 711 грн до 18 787 грн.
  • Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування: зростання на 820 грн (+5,6%) — з 14 736 грн до 15 556 грн.
  • Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок: зростання на 571 грн (+5,0%) — з 11 327 грн до 11 898 грн.
  • Фінансова та страхова діяльність: зростання на 1 629 грн (+4,3%) — з 37 771 грн до 39 400 грн.
  • Освіта: зростання на 554 грн (+3,1%) — з 17 828 грн до 18 382 грн.
  • Інформація та телекомунікації: зростання на 667 грн (+1,7%) — з 39 054 грн до 39 721 грн.
  • Тимчасове розміщування й організація харчування: падіння на 1 930 грн (-8,7%) — з 22 302 грн до 20 372 грн.

Зарплати в Україні - останні новини за темою

Нагадаємо, раніше повідомлялось що найвищі зарплати в Україні у 2026 році були зафіксовані у стоматологів — 150 тисяч гривень, що на 20% більше за минулий рік. Рихтувальники, автомаляри та автоелектрики також отримали суттєве підвищення, що підтверджує позитивну динаміку в багатьох галузях. Аналітики платформ OLX Робота відзначають стійкий тренд зростання медіанних заробітних плат у професіях із сфери будівництва та логістики.

У лютому 2026 року середня зарплата в Україні піднялася до 28 321 грн, свідчать офіційні дані Державної служби статистики, і найбільш високі показники сконцентровані в Києві та Київській області. Найбільшу середню оплату отримують працівники сфери інформації та телекомунікацій — понад 78 тисяч гривень, тоді як найнижчі доходи фіксуються у галузі мистецтва і спорту.

Як раніше повідомляв Главред, законодавство дозволяє утримувати до 50% заробітної плати в певних випадках. Управління інспекційної діяльності у Кіровоградській області наголошує на важливості дотримання норм для захисту працівників та підприємств із метою уникнення фінансових ризиків і непорозумінь між сторонами.

Інші новини:

Про джерело: Державна служба статистики України

Держстат України - національний орган статистики України, центральний орган виконавчої влади зі спеціальним статусом, діяльність якого спрямовується і координується міністром Кабінету Міністрів України.

Забезпечує проведення в життя державної політики в галузі статистики, створення і належне функціонування загальнодержавної системи економіко-статистичної інформації на території України, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

google news Слідкуйте за подіями разом з
Главредом в Google!
Черкаси зарплати Черкаська область Черкащина Новини Черкаси
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Колонізація та програш у війні: у Путіна представили сценарії майбутнього Росії

Колонізація та програш у війні: у Путіна представили сценарії майбутнього Росії

18:21Війна
Долар злетів до максимального рівня, євро різко знизився: курс валют на 4 червня

Долар злетів до максимального рівня, євро різко знизився: курс валют на 4 червня

17:40Економіка
Дефіцит, талони і кілометрові черги досягли Москви: у Росії колапс через удари ЗСУ

Дефіцит, талони і кілометрові черги досягли Москви: у Росії колапс через удари ЗСУ

16:53Аналітика
Реклама

Популярне

Більше
Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на картинці батька із сином за 45 с

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на картинці батька із сином за 45 с

Загадкова куля заввишки з пʼятиповерхівку: навіщо СРСР ховав її посеред лісу

Загадкова куля заввишки з пʼятиповерхівку: навіщо СРСР ховав її посеред лісу

У трьох знаків зодіаку з 3 червня почнеться величезний фінансовий успіх

У трьох знаків зодіаку з 3 червня почнеться величезний фінансовий успіх

Співала для українських військових та поранених: у РФ масово скасовують Лорак

Співала для українських військових та поранених: у РФ масово скасовують Лорак

Карта Deep State онлайн за 3 червня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 3 червня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Останні новини

19:22

Змусить змій тікати з ділянки: запах якої рослини вони не переносять

19:17

Рибалка стрибнув у воду за гігантом із глибин, розміром з людинуВідео

19:12

Куди поділася і як зараз виглядає Влада Літовченко

19:09

Неможливо перекласти: які два популярні слова є лише в українців

18:59

Як сказати українською "встречаться" - одну грубу помилку робить багато хтоВідео

У Путіна є очевидна головна ідея: він закінчить війну лише тоді, коли все остаточно завалиться — ПреображенськийУ Путіна є очевидна головна ідея: він закінчить війну лише тоді, коли все остаточно завалиться — Преображенський
18:55

"Зможемо наблизити мир": важка заява Зеленського щодо термінів закінчення війни

18:35

Мурахи більше не повернуться: проста домашня процедура творить диваВідео

18:21

Колонізація та програш у війні: у Путіна представили сценарії майбутнього Росії

18:19

Гороскоп Таро на завтра, 4 червня: Близнюкам — успіх, Дівам — прорив

Реклама
18:13

Відведе будь-який негатив: куди потрібно приколоти шпильку

18:05

Знайдені на звалищі картини виявилися справжнім скарбом

17:47

Майже 1500 учасників та 60 спікерів: у Києві відбулась ювілейна конференція зі спортивного маркетингу SBC Summit Ukraine 2026

17:40

Долар злетів до максимального рівня, євро різко знизився: курс валют на 4 червня

17:39

Зарплати на Черкащині різко зросли: хто заробляє найбільше

17:37

Називав українців біомасою й виправдовував агресію РФ: у Житомирі судитимуть бізнесменаВідео

17:32

Українців можуть оштрафувати на понад 150 тисяч гривень: за що карають

17:00

Влад Яма несподівано накинувся на росіян і висловився щодо війни — деталі

16:56

Навіщо класти склянку в каструлю при варінні м’яса: трюк, про який знають одиниці

16:53

Дефіцит, талони і кілометрові черги досягли Москви: у Росії колапс через удари ЗСУВідео

16:43

Водії досі сперечаються щодо того, коли саме слід мити автомобільВідео

Реклама
16:20

Чому на Трійцю прикрашають домівки зеленню: священник розкрив правдуВідео

16:02

Як вибрати футболку: стилістка розкрила базу, яка прослугує не одне літоВідео

15:43

"Боляче, аж до сліз": Камалія повідомила про горе в родині

15:33

"Мало хто погоджується": відома співачка здивувала гонораром за проведення весілля

15:25

Ніякий не "крижовнік": як правильно назвати колючий ягідний кущ українською

15:11

Рятувальники попередили батьків про приховану небезпеку купальників

15:05

Чому коти живуть довше за собак - вчені зробили проривне відкриття

14:44

Колишніх контрнаступів уже не буде: генерал розповів про нову стратегію ЗСУ на півдні

14:28

Україна досі не має контракту на Patriot: чиновникам загрожують кадрові висновки

14:25

Історик розкрив найбільший секрет росіян: гучна заява "переписує" підручники РФВідео

14:19

Global Teacher Prize Ukraine відзначить педагогів, які боронили або боронять Україну

14:10

"Більше збитків, ніж прибутку": Сумська розповіла про свій бізнес "для натхнення"

13:59

Дівчина розповіла, як секонд-хенди змушують витрачати більше, ніж потрібноВідео

13:59

Усі області України накриють дощі: синоптик назвала дату зміни погоди

13:59

Палац зробив важливу заяву щодо Кейт Міддлтон

13:53

Гороскоп на завтра, 4 червня: Левам - зрив планів, Скорпіонам - зміни

13:34

Як часто РФ може масовано атакувати Україну: Жданов дав невтішну відповідь

13:26

Буданов розробляє довгострокову оборонну стратегію України - фінське медіа

13:14

Історик назвав головну різницю між українцями та росіянами: не мова і не культураВідео

13:05

Ідеальна літня вечеря, яка готується 3 хвилини: рецепт салату з сиру

Реклама
13:03

Колишня дружина Цекало завдала йому нищівного удару: росіяни в істериці

13:00

23 млрд грн збитків і лондонський слід: ЗМІ повідомили про діяльність сестри ексбанкіра Лагуна за кордоном

12:58

Третій приліт за 16 днів: Камалія розповіла про втратиВідео

12:54

Відлякують шкідників і збільшать урожай: які квіти посадити поруч з овочамиВідео

12:45

"Особистий рекорд": картину Івана Марчука продали на Sotheby's за величезну суму

12:22

Наступник Путіна: чому Шойгу критикують у ЗМІ та чи є шанс на зміну влади в РФ

12:14

Скандал через підрозділ "імені героїв УПА": Сибіга відреагував на обурення Польщі

12:07

Сили оборони влупили по кораблю РФ "Бойкий" у Санкт-Петербурзі - деталі

12:01

Китайський гороскоп на завтра, 4 червня: Собакам — нервозність, Свиням — флірт

12:00

Незнайомці зайняли будинок чоловіка і залишили після себе лише попілВідео

Новини України
Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світла
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтра
Рецепти
Легкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалатиПрості страви
Цікаве
Усе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикмети
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Новини шоу бізнесу
ПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій Козловський
Лайфхаки та хитрощі
Усе про салоПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослини
Регіони
Новини РівногоНовини ЗапоріжжяНовини ЛьвоваНовини ДніпраНовини ХарковаНовини ТернополяНовини ПолтавиНовини ЖитомираНовини ОдесиНовини СумНовини Черкаси
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти