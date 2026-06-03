Зарплати на Черкащині різко зросли: хто заробляє найбільше

У Черкаській області середня зарплата у квітні 2026 року зросла, хоча її рівень усе ще залишається значно нижчим за середньоукраїнський показник.

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Середня зарплата в Черкаській області - хто заробляє найбільше / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Про що йдеться у матеріалі:

Середня зарплата на Черкащині у квітні перевищила 25 тисяч грн

Показник зріс на 6,8% порівняно з березневим рівнем

Середня заробітна плата в Україні наразі становить 30515 грн

У Черкаській області продовжує зростати рівень заробітних плат. У квітні 2026 року середня номінальна зарплата штатних працівників регіону перевищила 25 тисяч гривень, продемонструвавши помітне зростання порівняно з попереднім місяцем. Про це повідомляє Головне управління статистики у Черкаській області.

"Середня номінальна заробітна плата штатного працівника підприємств, установ та організацій Черкаської області із кількістюнайманих працівників 10 і більше осіб у квітні 2026 р. становила 25334 грн і склала 83,0 % до рівня середньої заробітної плати в Україні (30515 грн)", - йдеться у звіті. відео дня

За даними Головного управління статистики у Черкаській області, у квітні 2026 року середня номінальна заробітна плата в регіоні зросла на 6,8% порівняно з березнем. Для порівняння, загалом по Україні цей показник збільшився на 0,5%.

Дані Головного управління статистики у Черкаській області / Скріншот

Найвищі зарплати, які перевищували середній рівень по області у 1,5–4,1 раза, зафіксовані у сферах інформації та телекомунікацій, фінансової та страхової діяльності. Серед промислових галузей лідерами за рівнем оплати праці стали виробництво основних фармацевтичних продуктів і препаратів, хімічної продукції, автотранспортних засобів, причепів та напівпричепів, інших транспортних засобів, а також комп’ютерної, електронної та оптичної продукції.

Найнижчий рівень оплати праці, який не перевищував 62% від середнього показника по економіці області, спостерігався у сфері творчості, мистецтва та розваг, а також у галузі адміністративного й допоміжного обслуговування.

Яка середня заробітна плата в Черкаській області по професіях

Середня заробітна плата в Черкаській області по всіх сферах у лютому 2026 року становила 22 452 грн. Водночас уже в квітні вона зросла до 25 334 грн.

Як змінилась середня заробітна плата в Черкаській області з лютого до квітня (сфери впорядковано за спаданням відносного приросту у відсотках):

Переробна промисловість: зростання на 8 792 грн (+31,1%) — з 28 305 грн до 37 097 грн.

Промисловість (середнє значення для всіх типів): зростання на 6 940 грн (+25,6%) — з 27 125 грн до 34 065 грн.

Добувна промисловість і розроблення кар'єрів: зростання на 4 748 грн (+22,7%) — з 20 935 грн до 25 683 грн.

Операції з нерухомим майном: зростання на 2 815 грн (+19,2%) — з 14 696 грн до 17 511 грн.

Надання інших видів послуг: зростання на 2 988 грн (+15,8%) — з 18 909 грн до 21 897 грн.

Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування: зростання на 2 680 грн (+9,9%) — з 27 100 грн до 29 780 грн.

Сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство: зростання на 2 593 грн (+9,7%) — з 26 714 грн до 29 307 грн.

Професійна, наукова та технічна діяльність: зростання на 2 372 грн (+9,0%) — з 26 269 грн до 28 641 грн.

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами: зростання на 1 492 грн (+8,1%) — з 18 321 грн до 19 813 грн.

Будівництво: зростання на 1 583 грн (+8,0%) — з 19 788 грн до 21 371 грн.

Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність: зростання на 1 575 грн (+7,8%) — з 20 172 грн до 21 747 грн.

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря: зростання на 2 057 грн (+7,8%) — з 26 527 грн до 28 584 грн.

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів: зростання на 1 307 грн (+6,2%) — з 20 941 грн до 22 248 грн.

Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги: зростання на 1 076 грн (+6,1%) — з 17 711 грн до 18 787 грн.

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування: зростання на 820 грн (+5,6%) — з 14 736 грн до 15 556 грн.

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок: зростання на 571 грн (+5,0%) — з 11 327 грн до 11 898 грн.

Фінансова та страхова діяльність: зростання на 1 629 грн (+4,3%) — з 37 771 грн до 39 400 грн.

Освіта: зростання на 554 грн (+3,1%) — з 17 828 грн до 18 382 грн.

Інформація та телекомунікації: зростання на 667 грн (+1,7%) — з 39 054 грн до 39 721 грн.

Тимчасове розміщування й організація харчування: падіння на 1 930 грн (-8,7%) — з 22 302 грн до 20 372 грн.

Зарплати в Україні - останні новини за темою

Нагадаємо, раніше повідомлялось що найвищі зарплати в Україні у 2026 році були зафіксовані у стоматологів — 150 тисяч гривень, що на 20% більше за минулий рік. Рихтувальники, автомаляри та автоелектрики також отримали суттєве підвищення, що підтверджує позитивну динаміку в багатьох галузях. Аналітики платформ OLX Робота відзначають стійкий тренд зростання медіанних заробітних плат у професіях із сфери будівництва та логістики.

У лютому 2026 року середня зарплата в Україні піднялася до 28 321 грн, свідчать офіційні дані Державної служби статистики, і найбільш високі показники сконцентровані в Києві та Київській області. Найбільшу середню оплату отримують працівники сфери інформації та телекомунікацій — понад 78 тисяч гривень, тоді як найнижчі доходи фіксуються у галузі мистецтва і спорту.

Як раніше повідомляв Главред, законодавство дозволяє утримувати до 50% заробітної плати в певних випадках. Управління інспекційної діяльності у Кіровоградській області наголошує на важливості дотримання норм для захисту працівників та підприємств із метою уникнення фінансових ризиків і непорозумінь між сторонами.

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Про джерело: Державна служба статистики України Держстат України - національний орган статистики України, центральний орган виконавчої влади зі спеціальним статусом, діяльність якого спрямовується і координується міністром Кабінету Міністрів України. Забезпечує проведення в життя державної політики в галузі статистики, створення і належне функціонування загальнодержавної системи економіко-статистичної інформації на території України, пише Вікіпедія.

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