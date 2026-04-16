У Зеленського відповіли Венсу на обурливу заяву про допомогу Україні

Подоляк зазначив, що США нищать власну репутацію м’якістю до Кремля.

У Зеленського відповіли Венсу на заяви про досягнення у припиненні допомоги Україні

Ключові тези Подоляка:

США фактично згорнули пряму підтримку Києва

Політика адміністрації Трампа суперечить традиційним цінностям США

М’яка позиція США щодо Росії вкликає питання

США припинили пряме постачання зброї Україні, переклавши цю функцію на Європу. Фактично Вашингтон відмовився підтримувати країну, яка у XXI столітті поодинці протистоїть "монстру". Про це в інтерв'ю 24 Каналу заявив радник Офісу Президента Михайло Подоляк.

Днями Джей Ді Венс заявив, що завжди виступав проти фінансування України, і тепер вважає успіхом те, що американську зброю для ЗСУ змушена закуповувати Європа. За словами Подоляка, така політика адміністрації Трампа йде врозріз із фундаментальними цінностями США.

Радник ОПУ поставив нинішньому керівництву Білого дому три незручні запитання:

Чому США розмовляють з Росією у м'якій формі, якщо вона надає можливості вбивати їхніх громадян (зокрема підтримавши Іран)? Чому Штати, які хочуть домінувати у світі, готові програвати там, де можуть виграти таким країнам як Росія, які є відсталими? Як репутаційно виглядає те, що США не хочуть допомагати партнерам і конфліктують з ними (зокрема ЄС), при цьому багато добрих слів спрямовують на адресу таких як Кім Чен Ин (Північна Корея), Путін (Росія)?

"Це питання про домінування Штатів, про репутації на зовнішніх ринках, про те, наскільки збігаються публічні дії з ключовими цінностями, на яких базується концепція американської ідеї", - наголосив Подоляк.

Нагадаємо, днями віцепрезидент США Джей Ді Венс цинічно заявив, що пишається припиненням фінансування допомоги Україні. Він наголосив, що США не будуть долучатися до підтримки Сил оборони, запропонувавши європейцям самостійно купувати американську зброю для ЗСУ.

Раніше президент США Дональд Трамп заявляв, що Вашингтон не зобов'язаний допомагати Україні. За його словами, експрезидент Джо Байден робив це, тому що його нібито обдурили.

Ці заяви звучать на тлі чергової масштабної атаки, яку Україна пережила в ніч на 16 квітня. Поки в Білому домі святкують "економію", Росія продовжує тероризувати мирне населення ракетами та дронами. Як повідомляв Главред, тому Володимир Зеленський вкотре закликав союзників пришвидшити постачання ППО.

Про персону: Михайло Подоляк Український політичний діяч, політтехнолог, журналіст, радник глави Офісу президента Володимира Зеленського. З початком повномасштабного вторгнення в Україну, брав участь в українсько-російських переговорах, пише Вікіпедія. Один з ключових спікерів ОП.

