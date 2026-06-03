Скандал через підрозділ 'імені героїв УПА': Сибіга відреагував на обурення Польщі

Очільник МЗС нагадав, що Україна так само як і Польща "дуже тяжко виборювала свою незалежність".

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Сибіга відповів на претензії Польщі через підрозділ імені героїв УПА / Колаж: Главред, фото: УНІАН, ua.depositphotos.com

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Сибіга пояснив, що назву підрозділу вибрали військові

Україна закликає Польщу знизити градус емоцій

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга оприлюднив позицію України у відповідь на невдоволення Польщі рішенням присвоїти Окремому центру спеціальних операцій "Північ" почесне найменування "імені героїв УПА". Реакція Варшави викликала широкий резонанс, тож глава МЗС окреслив мотиви української сторони та наголосив на важливості збереження партнерства між державами.

За словами міністра, ініціатива щодо назви належала самим військовим, які таким чином вшанували борців проти російського панування минулого століття. Він підкреслив, що українські бійці сьогодні несуть ключову роль у стримуванні російської агресії та діють виключно з позиції захисту країни.

У зверненні Сибіга наголосив:

"Наші захисники заслуговують на безумовну повагу".

Міністр окремо зупинився на питанні українсько-польських відносин, підкресливши, що обидві держави пройшли складний шлях до незалежності та мають спільний досвід боротьби з імперським тиском. Він подякував Польщі за підтримку України під час повномасштабної війни та закликав уникати емоційних оцінок, які можуть нашкодити співпраці.

Сибіга підкреслив, що нинішні виклики вимагають від Києва та Варшави зосередженості та взаємної довіри. У зверненні він закликав: "знизити градус емоцій, залишити спільну історію на розгляд фахівців-істориків та сфокусуватися разом на протидії спільному ворогу".

Глава МЗС також нагадав, що між країнами вдалося вибудувати конструктивний діалог, який не можна підривати у період, коли Європа знову стикається з загрозою з боку Росії. Він підкреслив, що Україна прагне продовжувати співпрацю з Польщею на основі взаємоповаги та спільних безпекових інтересів.

Останні новини Польщі

Польща підтримує ідею обмежити доступ до тимчасового захисту в ЄС для українських чоловіків призовного віку. У Варшаві вважають логічним, що особи, які не мають права на законний виїзд з України, не повинні отримувати статус захисту в європейських країнах.

США дали попередню згоду на передачу Польщі технологій виробництва ракет для систем Patriot. Йдеться про можливість локалізувати випуск ракет PAC-3 MSE на підприємствах польського оборонного комплексу.

Польща не підтримує ідею швидкого вступу України до ЄС. За словами очільника МЗС Польщі Радослава Сікорського, Київ має пройти повний шлях євроінтеграції без жодних винятків, виконавши всі умови.

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Про персону: Андрій Сибіга Андрій Сибіга — міністр закордонних справ, український дипломат, народився 1 січня 1975 року в місті Зборів, Тернопільської області. З 2016 по 2021 рік Андрій Сибіга був надзвичайним і повноважним послом України в Туреччині, де відігравав ключову роль у зміцненні українсько-турецьких відносин. У 2021 році він був призначений заступником керівника Офісу президента України, а з квітня 2024 року — першим заступником міністра закордонних справ України​, ідеться у матеріалі Главреда.

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