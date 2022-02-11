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Києву загрожує повалення уряду - Столтенберг

11 лютого 2022, 17:19

Також генсек Північноатлантичного альянсу заявив про гібридні кібератаки та багато інших типів російської агресії.

Зеленський і Столтенберг
Столтенберг вважає, що українську владу можу повалити / прес-служба президента України

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг вважає, що крім ризику повномасштабного вторгнення військ Російської Федерації в Україну, існує небезпека повалення київського уряду.

Виходячи із стенограми на сайті НАТО, таку заяву Столтенберг зробив під час перебування на військовій базі в Румунії в ході прес-конференції з президентом цієї країни Клаусом Йоханнісом.

Генсек підкреслив, що існує справжній ризик для нового збройного конфлікту в Європі.

"Число російських військ збільшується і час для попередження зменшується. У той же час ми не маємо ніякої впевненості, і з цієї причини, ми продовжуємо налагоджувати контакти з Росією, щоб закликати її до деескалації і сумлінного залучення до політичного діалогу з НАТО і країнами-членами. Існує ризик повномасштабного вторгнення, але також існує ризик інших видів агресивних дій, включаючи спроби повалення уряду в Києві, гібридні кібератаки і багато інших типів російської агресії. Немає впевненості, але ми знаємо, що військове нарощування триває", - заявив Столтенберг.

Крім цього, він згадав і про загрозливу риторику з боку російської сторони.

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"І ми знаємо, що багато офіцерів російської розвідки діють всередині України. І тоді звичайно, у нас є репутаційний список Росії застосування сили проти України раніше. Тому, поєднання військового нарощування, загрозливої риторики і досвід застосування сили проти сусідів є причиною для того, щоб бути серйозно стурбованими, пильними і готовими також відповісти, якщо вони знову застосують силу проти України", - уклав Столтенберг.

Нагадаємо, Україна зажадала від Російської Федерації роз'яснення з приводу військової діяльності біля кордонів нашої країни і на території тимчасово окупованого Криму. На відповідь у Кремля є 48 годин.

Також раніше міністр заявив, що головне питання на вчорашній зустрічі радників нормандської четвірки в Берліні стосувалося вимоги РФ, щоб Україна вела прямі переговори з контрольованими Росією бойовиками на Донбасі. Однак українська влада відкинула їх.

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