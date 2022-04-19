Кабмін виділив 33 млрд гривень на зміцнення оборони України

Основні кошти підуть на виплати зарплат військовим і допомоги сім'ям загиблих героїв, а також на ремонт та модернізацію техніки.
Кабінет Міністрів на черговому засіданні виділив додаткові кошти на сектор оборони. Вони підуть міністерствам оборони і внутрішніх справ, повідомляє Урядовий портал.
Міністерству оборони виділили 16 млрд. основні кошти, за словами Дениса Шмигаля, підуть на виплати зарплат військовим і допомоги сім'ям загиблих героїв, а також на ремонт і модернізацію техніки.
"Наші Збройні сили тримають оборону. Тримають по всіх напрямках, в тому числі в місті-герої Маріуполі. Ми віримо в нашу перемогу та віримо в ЗСУ. Першочерговим завданням уряду залишається забезпечення наших захисників",-заявив прем'єр-міністр.
Ще 17 млрд гривень отримало Міністерство внутрішніх справ. Ці кошти виділили для прикордонників, нацгвардійців, поліцейських – теж складових сил оборони України.
Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що президент України Володимир Зеленський розповів, що ЗСУ блискуче виконують завдання номер один-прискорення миру.
Як сказав глава держави у відеозверненні, наші бійці майстерно зупиняють атаки окупантів і реалізують контрнаступи.
"Вони вже так закошмарили - в правильному сенсі цього слова-російську звичайну авіацію, що та змушена застосовувати стратегічні далекобійні літаки", - заявив Володимир Зеленський.
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