Кабмін виділив кошти на відновлення звільнених територій

Кабмін виділив гроші на відновлення України / УНІАН

Кабмін виділив мільярд гривень із резервного фонду на відновлення звільнених від російських окупантів територій, повідомляє прем'єр-міністр Денис Шмигаль у Telegram.

Прем'єр також заявив, що кошти, перш за все, підуть на ліквідацію наслідків військових дій і першочергове відновлення інфраструктури.

Мільярд гривень розділили між чотирма областями:

Київська - 400 млн;

Чернігівська - 250 млн;

Сумська - 250 млн;

Житомирська - 100 млн.

"Кошти будуть спрямовані на ремонт інженерних мереж і систем для відновлення тепла, газу, води, електроенергії. Також на розбирання руйнувань, ремонт покрівель, заміну вікон і дверей, ліквідацію вибоїн на дорогах та інші першочергові потреби", – повідомив прем'єр-міністр.

Обласні військово-цивільні адміністрації стануть розпорядником коштів. Координувати процес відновлення з боку уряду буде Міністерство розвитку громад і територій.

Війна в Україні

У рамках указу Путіна Росія ввела війська на території окремих районів Донбасу.

У ніч на четвер, 24 лютого, Путін заявив, що прийняв рішення про проведенні "спеціальної військової операції" у зв'язку з ситуацією на Донбасі.

Ракетні удари почалися по Києву, Харкову та іншим містам України.

Зеленський закликав Путіна сісти за стіл переговорів. За словами українського президента, вторгнення Росії в Україну – це насправді початок війни проти Європи.

Читайте також: