Кабмін виділив кошти на відновлення звільнених територій

Кошти підуть на ліквідацію наслідків військових дій та першочергове відновлення інфраструктури.
Кабмін виділив мільярд гривень із резервного фонду на відновлення звільнених від російських окупантів територій, повідомляє прем'єр-міністр Денис Шмигаль у Telegram.
Прем'єр також заявив, що кошти, перш за все, підуть на ліквідацію наслідків військових дій і першочергове відновлення інфраструктури.
Мільярд гривень розділили між чотирма областями:
- Київська - 400 млн;
- Чернігівська - 250 млн;
- Сумська - 250 млн;
- Житомирська - 100 млн.
"Кошти будуть спрямовані на ремонт інженерних мереж і систем для відновлення тепла, газу, води, електроенергії. Також на розбирання руйнувань, ремонт покрівель, заміну вікон і дверей, ліквідацію вибоїн на дорогах та інші першочергові потреби", – повідомив прем'єр-міністр.
Обласні військово-цивільні адміністрації стануть розпорядником коштів. Координувати процес відновлення з боку уряду буде Міністерство розвитку громад і територій.
Війна в Україні
У рамках указу Путіна Росія ввела війська на території окремих районів Донбасу.
У ніч на четвер, 24 лютого, Путін заявив, що прийняв рішення про проведенні "спеціальної військової операції" у зв'язку з ситуацією на Донбасі.
Ракетні удари почалися по Києву, Харкову та іншим містам України.
Зеленський закликав Путіна сісти за стіл переговорів. За словами українського президента, вторгнення Росії в Україну – це насправді початок війни проти Європи.
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