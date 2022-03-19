Бензин і дизель в Україні подешевшав на 5-10 гривень: у Кабміні розповіли про ціни на АЗС

В Україні подешевшав бензин і дизельне паливо / pixabay.com

Влада ухвалила рішення, які дозволили знизити ціни на бензин і дизельне паливо на заправках 5-10 гривень. В середньому вартість бензину А – 95 по Україні стала менше на 7,84 грн - вона знизилася до 34,342 грн за один літр. Дизельне паливо подешевшало на 5,85 грн – до 37,17 грн за літр. Ринок пального в країні переживає серйозні зміни, оскільки відтепер весь імпорт йде з Європи.

Як повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль у своєму Telegram-каналі, ціни на паливо на автозаправках знизилися на 5-10 гривень внаслідок того, що влада прибрала акциз, зменшила податок на додану вартість (ПДВ) до 7% і запустили нову цінову формулу.

"Перші результати рішень уряду і Верховної Ради щодо цін на паливо. Ми прибрали акциз, знизили ПДВ до 7%, впровадили нову цінову формулу. Наразі АЗС вже знизили ціну мінімум на 5 гривень. У деяких мережах зниження і щодо бензину, і щодо дизелю досягає 10 гривень за літр", - розповів глава уряду.

За його словами, наразі на ринку пального України серйозні зміни, тому що імпорт відтепер йде з Європи. Перші 1000 тонн пального вже були привезені до країни. Далі планується збільшити обсяги постачань і стабілізувати ціни.

"За новими правилами вже заїхали перші 1000 тонн пального. Далі підуть великі обсяги. Ціни стабілізуються разом зі стабілізацією постачань і насиченням ринку", - сказав Шмигаль.

Ціни на бензин і паливо в Україні

Згідно з даними enkorr з посиланням на відомості Консалтингової групи А-95, на АЗС WOG і ОККО бензини марки А-95 і А-92 стали дешевше на 9,68-10,10 грн/л до 33,32-33,42 грн/л відповідно. Дизель подешевшав на 7,85 грн – до 37,05 гривень за літр.

Найбільша мережа групи Приват (автозаправні станції Авіас, ANP, Укрнафта та інші) зменшили ціни на бензин і дизель на 5-7 гривень за один літр.

На таких автозаправних мережах, як AMIC, Shell, БРСМ-Нафта, Chipo, Motto, BVS, UPG та інших, паливо стало дешевше на 2-11 гривень за літр.

За підсумком 19 березня середня ціна на А-92 в Україні зменшилася на 7,86 гривень за літр - до 33,69 грн/л, А-95 на на 7,84 грн/л, до 34,42 грн/л, а ціна на дизельне паливо - до 37, 17 гривень за один літр (мінус 8,85 грн/л).

Нагадаємо, раніше заступник міністра економіки Денис Кудін заявляв, що з 19 березня ціна на дизель в Україні повинна знизитися на 5 гривень і не перевищувати 40 грн за літр. За його словами, вартість бензину повинна скласти приблизно 36 гривень.