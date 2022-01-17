"Для України ніякого плану" Б "не може бути": Лавров не бачить альтернативи "Мінську"

Лавров знову пригрозив Україні / Reuters

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров в черговий раз зробив гучну заяву в бік України.

За його словами, для нашої країни ніякого плану " Б " не може бути і всі повинні виконувати Мінські домовленості, пише ТАСС

"Для українського режиму ніякого плану "Б" бути не може, є тільки Мінські угоди, які Київ зобов'язаний досконально виконати", - сказав Лавров.

Він стверджує, що деякі українські офіційні особи препарують тему реінтеграції нацменшин таким чином, що нібито можна використовувати досвід бойових дій.

"Сподіваюся, що до цього не дійде, але вони досить небезпечні, особливо на тлі заяв президента України Зеленського про те, що хто з громадян України відчуває себе росіянином, нехай забирається в Росію", - додав він.

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Україна і РФ не можуть домовитися по "Мінську"

Росія і Україна не можуть домовитися про реалізацію Мінських угод. Одним з головних проблемних моментів є питання проведення виборів і передачі україно-російського ділянки кордону, який зараз знаходиться під контролем гібридних військ РФ "ЛДНР".

Згідно позиції Києва, вибори в ОРДЛО повинні відбутися після виведення російських незаконних збройних формувань з окремих районів Донбасу. Російські представники наполягають на тому, щоб вибори пройшли до виведення з ОРДЛО незаконних збройних формувань. Тільки на таких умовах вони готові віддати контроль над кордоном.

Україна вважає, що такий сценарій означатиме проведення виборів в умовах окупації та фактичної легалізації російської присутності на Донбасі. Київ категорично не має наміру погоджуватися з такими вимогами Москви.

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