В РНБО допустили компроміс з Росією та назвали "червоні лінії"

Олексій Данілов / УНІАН

Офіційний Київ допускає можливість компромісу з Російською Федерацією. Однак є низка умов. По-перше, таке рішення повинні схвалити українці. По-друге, компроміс не повинен зачіпати інтересів України, заявив секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов.

Як сказав чиновник на брифінгу 14 грудня, йти на поступки в тому, що пропонує Росія, Україна не буде, передає УНІАН.

"Те, що нам треба ставити крапку в цьому питанні, ви знаєте, це завдання, яке поставив Володимир Олександрович [Зеленський], але не за рахунок наших інтересів. Ми не можемо поступитися своєю територією, ми не можемо поступитися тими речами, які зафіксовані в нашій Конституції (про європейську та євроатлантичну інтеграцію, - ред.)", - заявив Данілов.

Він також додав, що країна-агресор у вимогах підвищує планку. На думку Данілова, це робиться для того, щоби викликати інші країни на розмову.

"Спілкування потрібне, але не за рахунок нашого суверенітету. Компроміс можливий, але важливо розуміти, що у будь – якого компромісу є межа, яку ми не можемо переступити", - сказав секретар РНБО.

Реклама

"Чи можемо піти на якісь компроміси? Так, можемо! Але ці компроміси повинен сприйняти наш народ. Ми не можемо безкомпромісно щось вирішувати і йти на поступки в тому, що на сьогоднішній день пропонує Російська Федерація", - заявив Данілов.

Секретар РНБО визнав, що загроза з боку РФ є, вона почалася в 2014 році, проте ситуація перебуває під контролем. При цьому чиновник додав, що все може змінитися в будь-який момент.

За його словами, після розмови американського президента Джо Байдена з главою Української держави Володимиром Зеленським, ситуація зі скупченням російської військової потужності, не змінилася.

"Вона залишилася в тому ж руслі, в тому ж ключі й залишилася на тій же стадії", - заявив Данилов.

Як повідомляв Главред, 14 грудня глава МЗС України Дмитро Кулеба заявив: якщо президенти США та Росії Джо Байден і Володимир Путін знову проведуть розмову, то відбудуться і американсько-українські переговори.

Він підкреслив, що адміністрація США за спиною України з Путіним нічого вирішувати не буде. За його словами, така гарантія звучала під час двосторонніх контактів на всіх рівнях.

читайте такожДипломатія Байдена з Путіним може "стерти суверенітет України" - Bloomberg

Як повідомляв Главред, президент США Джо Байден під час телефонної розмови з українським лідером 9 грудня підтримав суверенітет і територіальну цілісність України, а також заявив, що американська адміністрація підтримує нормандський формат. У Білому домі зазначили, що "розмова з президентом Зеленським була дуже теплою, вона тривала близько 90 хвилин".

12 грудня прессекретар російського лідера Дмитро Пєсков заявив, що президент США Джо Байден і президент Росії Володимир Путін можуть провести ще одну відеоконференцію. Цього разу мова піде виключно про Україну.

Читайте також: