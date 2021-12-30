Україна вдарить санкціями по суддях у Криму і будівельникам Керченського мосту - Данілов

Проти будівельників Кримського мосту вирішили ввести санкції / Reuters

Проти осіб і організацій, які брали участь у будівництві Кримського моста, запропонували ввести санкції.

Про це заявив Секретар РНБО Олексій Данілов, в ході брифінгу за підсумками засідання Радбезу.

За його словами, з такою пропозицією виступив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, Він вніс на засідання РНБО пропозицію про санкції за будівництво Кримського мосту. Зокрема, проти компаній, які брали участь у його будівництві.

Крім того, в ході засідання РНБО також розглядалося питання введення санкцій проти осіб, які здійснюють судочинство в окупованому Росією Криму.

"Розглянули питання про застосування персональних обмежувальних заходів щодо тих людей, які на території окупованого Криму здійснювали, на наш погляд, неправомірне судочинство щодо громадян нашої держави, і проти компаній, які безпосередньо брали участь у будівництві Керченського мосту...", - зазначив він.

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Данілов уточнив, що мова йде не тільки про російські, але і про іноземні компанії.

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Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський заявив про необхідність введення щодо Росії превентивних санкцій.

Як підкреслив він на брифінгу за результатами саміту Люблінського трикутника, введення нових обмежувальних заходів проти РФ необхідно для недопущення посилення ескалації з її боку.

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