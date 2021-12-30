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Загроза агресії з боку РФ: у РНБО розкрили хитрий план Кремля

30 грудня 2021, 19:57
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Загроз для відкритої агресії з боку РФ на сьогодні не спостерігається, каже Олексій Данілов.

армія, Росія
В РНБО оцінили загрозу нападу РФ на Україну / Facebook/mod.mil. rus

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов заявив про відсутність великої небезпеки на кордонах України і загроз відкритої агресії з боку РФ.

Про це він сказав в ході брифінгу за підсумками чергового засідання РНБО в четвер у Києві.

"Ми на сьогоднішній день не бачимо великої небезпеки в тому, що відбувається на наших кордонах... якщо говорити про значне скупчення на кордонах, про які говорять деякі ЗМІ за кордоном, - ми такого не бачимо. Так, є певне збільшення військових.... Ми чітко відстежуємо все, що стосується нашого кордону", - сказав Данілов.

"На сьогоднішній день загроз для відкритої агресії з боку РФ ми не бачимо", - підкреслив секретар РНБО.

У той же час він переконаний в тому, що для Росія може скористатися дестабілізацією ситуації всередині України, тому важливо цього не допустити.

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"На сьогоднішній день внутрішня дестабілізація в нашій країні - це питання номер один для РФ.... Якщо буде внутрішня дестабілізація, яка відбувалася раніше, РФ може скористатися цією можливістю", - сказав Данілов.

"Наше завдання - цього не допустити", - підсумував секретар РНБО.

РФ стягує війська на кордон України

Раніше американські видання The Washington Post і Politico повідомили про те, що Росія стягнула війська до кордонів України. В якості підтвердження своєї інформації журналісти продемонстрували супутникові знімки.

Діалог Байдена і Путіна відбувся 7 грудня. У Вашингтоні заявили, що господар Білого дому засудив концентрацію військ біля українських кордонів і підтримав Київ. При цьому він не обіцяв Москві гарантій щодо невступу України в НАТО і нерозширення Альянсу на схід.

Президент Зеленський підкреслив, що Україна не готова відмовитися від курсу на НАТО в обмін на зниження ескалації на кордоні з боку Росії. За його словами, Київ не вірить обіцянкам і гарантіям Москви.

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