"Це - сюрприз": у Пентагоні стурбовані військовою міццю Росії

"Гучна" заява була зроблена під час Атлантичної ради.
Заступник голови Комітету начальників штабів Збройних сил США генерал Джон Хайтен заявив, що Російська Федерація володіє неймовірно потужними збройними силами.
Про це він висловився 17 вересня під час виступу в неурядовій Атлантичній раді.
Хайтен стверджує, що важливо зрозуміти, яким чином Москва зуміла досягти такого результату буквально за два десятиліття.
"Я думаю, що важливо розуміти, що цей сюрприз не стався відразу", - підкреслив генерал.
ЗМІ пишуть, що за два дні до цієї заяви під час відеоконференції, організованої Вашингтоном, Хайтен заявив, що США не повинна ніколи вступати у війну з Росією і Китаєм, бо це призведе до руйнівних наслідків для всього світу.
Нагадаємо, рамках робочого візиту до США президент України Володимир Зеленський 31 серпня провів зустріч з Міністром оборони США Ллойдом Остіном. Шеф Пентагону підтвердив, що Вашингтон продовжить підтримувати Київ у питаннях протистояння російській агресії, і схвалив прагнення України вступити в НАТО.
Також американське та українське відомства підписали Рамкову угоду про стратегічні основи оборонного партнерства.
Документ підтверджує ключові принципи та визначає амбітні цілі для двосторонніх відносин у сфері оборони шляхом:
- визначення шляхів просування спільних двосторонніх пріоритетів для вирішення поточних і виникаючих викликів у сфері безпеки;
- підтвердження прихильності загальним демократичним цінностям, включаючи верховенство права і повагу прав людини;
- підтвердження непохитної підтримки Міністерства оборони США суверенітету і територіальної цілісності України, а також засудження російської окупації Криму та агресії на Сході України;
- визначення подальших кроків взаємодії міністерств для підвищення військового потенціалу та готовності України до збереження територіальної цілісності країни, прогресу на шляху взаємосумісності з НАТО та сприяння регіональній безпеці;
- підтвердження постійної підтримки Міноборони США права України визначати свій майбутній зовнішньополітичний курс, незалежний від зовнішнього втручання, в тому числі в прагненні України до вступу в НАТО.
Двосторонні оборонні відносини будуть зосереджені на ряді стратегічних пріоритетів. Зокрема:
- двостороннє співробітництво в галузі безпеки, а також підтримка США у протидії російській агресії, включаючи повноцінну програму тренувань і навчань;
- проведення реформ у секторі оборони відповідно до принципів і стандартів НАТО;
- сприяння виконанню положень стратегії оборонної промисловості та реалізації реформ з метою задоволення потреб ЗСУ, розвиток довгострокового стратегічного партнерства у сфері науки і технологій;
- поглиблення співпраці в Чорноморському регіоні з метою забезпечення свободи судноплавства та ефективної протидії зовнішнім загрозам і викликам;
- посилення співпраці у сфері кібербезпеки;
- тісніше партнерство оборонних розвідувальних спільнот з метою підтримки військового планування та оборонних операцій.