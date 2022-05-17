Україна мчить до Євросоюзу: Макрон заявив, що заявку Києва буде розглянуто в червні

Єврорада у червні розгляне заявку України на вступ до ЄС - Макрон / УНІАН / Колаж УНІАН

Заявку України на вступ до Європейський Союз розглянуть на засіданні Європейської Ради у червні. Українська держава вже стала частиною сім'ї Європи. Про це заявив президент Франції Еммануель Макрон.

Як повідомили в Єлисейському палаці, заявку Києва на інтеграцію до ЄС буде розглянуто на засіданні Європейської Ради вже менше ніж за два тижні.

"Заявку України на членство в Європейському Союзі буде розглянуто на засіданні Європейської Ради у червні", - сказав Макрон.

Також він підкреслив, що "Україна вже є частиною європейської сім'ї".

Вступ України до Євросоюзу

Керівник представництва ЄС в Україні Матті Маасікас раніше заявив, що Україна вже в червні може отримати статус країни-кандидата на вступ до Євросоюзу. За його словами, країни Союзу повинні з'ясувати, наскільки українська держава відповідає Копенгагенським критеріям.

Заступник голови Офісу президента Ігор Жовква 17 квітня казав, що Україна заповнила опитувальник про статус країни-кандидата на вступ до ЄС. Наразі Київ очікує на рекомендації Єврокомісії.

Президент Володимир Зеленський 9 травня під час розмови з очільницею Єврокомісії Урсулою фон дер Ляйєн заявив, що Україна вже заповнила і передала другу частину опитувальника для інтеграції до ЄС. Єврокомісія, у свою чергу, повинна підготувати звіт, який передадуть на розгляд Євроради.

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