У НАТО допустили переміщення американської ядерної зброї ближче до кордонів України

Столтенберг назвав умову для розміщення ядерної зброї США в Східній Європі / Reuters

Північноатлантичний альянс може перемістити ядерну зброю США ближче до кордонів України. Якщо Німеччина відмовиться від його розміщення, як новий майданчик буде розглядатися Східна Європа. З такою заявою виступив генсек НАТО Єнс Столтенберг.

"Німеччина повинна вирішувати, чи буде розміщена іноземна ядерна зброя в цій країні, але альтернативою цьому легко може стати те, що ядерна зброя може виявитися в інших європейських країнах, зокрема на схід від Німеччини", – заявив він на конференції NATO Talk 2021.

Коментуючи стан справ у регіоні, Столтенберг додав, що в НАТО стежать за тим, що відбувається на кордоні Польщі й Білорусії. Альянс безумовно висловлює підтримку Польщі та іншим країнам у своєму складі, яких торкнулася міграційна криза.

Нагадаємо, наприкінці жовтня видання Financial Times писало про те, що нова глобальна гонитва озброєнь ризикує закінчитися ядерною війною. Країнам потрібно знайти дієві механізми для управління напругою.

Ядерна зброя України

Глава фракції Слуга народу Давид Арахамія раніше заявив, що відмова України від ядерної зброї була фатальною помилкою. За його словами, при ядерному статусі з Києвом вели діалог зовсім би на інших умовах, а держава змогла б "шантажувати весь світ".

Реклама

Своєю чергою старший науковий співробітник Центру політики безпеки у Вашингтоні Андрій Ілларіонов вважає, що Україні не слід робити подібних заяв про ядерну зброю. Якщо Київ почне дискусію про відновлення ядерного статусу, то існує ризик потрапити в один ряд з такими країнами, як Північна Корея та Іран.

Як раніше повідомляв Главред, президент США Джо Байден вважає, що економіка Росії тримається тільки на ядерній зброї і нафти. Це проблема, що створює ситуацію, при якій Путін стає ще більш небезпечним.