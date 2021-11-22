У МЗС розповіли, що перешкоджає вступу України до НАТО

Дмитро Кулеба / УНІАН

Глава Міністерства закордонних справ Дмитро Кулеба вважає, що Євроатлантичний курс України задекларовано на всіх рівнях, однак на практиці "російський фактор" відіграє свою роль.

За його словами, оглядка деяких країн-членів НАТО на думку Росії заважає вступу України в Альянс. Однак жодна третя сторона не впливатиме на рішення про відносини України і НАТО.

"На жаль, кілька країн-членів НАТО все ще, обмірковуючи рішення про перспективу членства України в Альянсі, ставлять собі питання - що на це скаже Росія? Саме тому ми планово з ними говоримо, що припиніть дивитися на Україну через призму Росії", - сказав міністр, передає Україна 24.

При цьому Кулеба переконаний, що Україна все-таки стане членом НАТО.

"Багато країн підтримують вступ України до НАТО, я переконаний, що це відбудеться. Всьому свій час. Зараз необхідно працювати і не звалювати на Україну відповідальність за затримку вступу в НАТО", - упевнений міністр.

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За його словами, є трек реформ, Україна просунулася в реформуванні країни, зокрема, у військовій сфері та векторі безпеки.

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Як раніше повідомляли, радник керівника Офісу президента Олексій Арестович раніше заявляв, що військові НАТО вже присутні на території України в рамках проведення спільних навчальних місій. Така ситуація сталася через окупацію Росією української Автономної Республіки Крим та окремих районів Донбасу.

Спікер Кремля Дмитро Пєсков стверджував, що спільні навчання Росії та Білорусі є відповіддю на, мовляв, "розміщення військ НАТО в Україні". За його словами, розширення інфраструктури Альянсу в Україні стане для Москви "перетином червоних ліній".

Глава МЗС Дмитро Кулеба підкреслив, що Україна буде приймати самостійне рішення щодо НАТО на своїй території, а "червоні лінії Кремля" поширюються виключно на Росію.

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