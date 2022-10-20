Вчителька столичної гімназії стверджувала, що Київ - власність Москви: їй повідомили про підозру

Вчителька фізкультури / Фото facebook.com/kyiv.gp.gov.ua

В Києві інструктора з фізичного виховання однієї з гімназій підозрюють у виправданні збройної агресії Росії проти України та підтримці дій окупантів.

Як повідомили у Київській міській прокуратурі, жінка використовувала власні акаунти в соціальних мережах і неодноразово поширювала повідомлення, спрямовані на підтримку дій країни-агресорки.

Крім того, підозрювана визнавала правомірною окупацію частини території України Збройними силами РФ. Також вчителька фізкультури стверджувала, що Київ є власністю Москви, і висловлювала надію на перемогу РФ.

"Висновки експертиз підтвердили наявність у публікаціях жінки публічних виправдань збройної агресії РФ проти України, глорифіфікації представників збройних формувань держави-агресора та закликів до повалення конституційного ладу в Україні", - йдеться у повідомленні.

Наразі вирішується питання про обрання підозрюваній запобіжного заходу.

Мешканка Черкас закликала бомбити українські міста

62-річну Тетяну Дробот суд засудив до 10 років в'язниці за заклики до бомбардування українських міст. Про це йдеться в рішенні Придніпровського суду Черкас. Жінку визнали винною у державній зраді.

Зазначається, що на початку березня 2022 року Дробот переслала своїй сестрі в Росії, а також двом своїм подругам фотографії фортифікаційних споруд в центрі Черкас і запропонувала росіянам бомбити їх.

Разом з тим підозрювана поширювала в забороненій соціальній мережі Однокласники інформацію, що виправдовує захоплення українських міст. Зокрема, жінка хвалилася російським прапором над новою Каховкою.

Жінка визнала провину в інкримінованих їй злочинах і розкаялася, це було враховано при визначенні покарання.

Пізніше з'ясувалося, що син Тетяни Дробот служить у Збройних силах України.

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