Еліта РФ не називає Путіна справжнім ім'ям, у нього є "кодове" прізвисько - ексдепутат Держдуми

"Кодовим ім'ям" Путіна називають його "гаманці", з якими диктатор знайомий мінімум з 1996 року.

У Путіна є "кодове ім'я", яким його називають диктаторські "гаманці" / Колаж фото сайт Кремля, Instagram

Путінські посіпаки, яких вважають "гаманцями" диктатора, ніколи не називають його справжнім ім'ям. У "директора" Росії існує "кодове прізвисько". Про це розповіла колишній депутат Держдуми РФ Марія Максакова в ефірі Freeдом.

Давні знайомі Путіна, які знають його ще з часів заснування дачного кооперативу "Озеро" (в 1996 році), називають диктатора "Михайлом Івановичем". Однак колишній депутат не пояснила, чому у Путіна з'явилося саме це прізвисько.

"Їм вдалося зробити з Сургутнафтогазу кубушку, де готівкою зберігаються і не витрачаються 140 млрд доларів. Це кишенькові гроші людини, яку всі в кооперативі "Озеро" називають Михайлом Івановичем ... Ці 140 млрд доларів нікуди не вкладають, не інвестують. Всі розуміють, що коли мова йде про Михайла Івановича, вони мають на увазі свого головного шефа-диктатора Путіна. Це його кодове ім'я. Саме це вказує на безпосередній зв'язок нинішніх справ і активів кооперативу "Озеро", створеного в інтересах Путіна", — розповіла Максакова.

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Путін хворий

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У свою чергу відомий лікар Євген Комаровський каже, що не варто сподіватись на те, що найближчим часом президент РФ Володимир Путін помре. Він звернув увагу на те, що у господаря Кремля поки не видно критичних проявів хвороби.

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