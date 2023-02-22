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Окупанти втратили 2 роти і продовжують штурм: у ЗСУ розказали про важкі бої під Вугледаром

22 лютого 2023, 23:20
Російські окупанти протягом доби 43 рази штурмували позиції українських військових та застосовували артилерію.
Окупанти втратили 2 роти і продовжують штурм: у ЗСУ розказали про важкі бої під Вугледаром
Окупанти намагаються штурмувати позиції українських військових / 43 ОАБр імені гетьмана Тараса Трясила

Російські окупанти намагаються просуватися у напрямку Вугледара Донецької області. При цьому у них шалені втрати серед особового складу. Про це заявив речник Сил оборони Таврійського напрямку Олексій Дмитрашківський, повідомляє Еспресо.

Лише протягом доби окупанти 43 рази штурмували позиції українських військових. Ворог постійно застосовує артилерію та реактивні системи залпового вогню.

Однак окупантів не вдалося нічого досягнути, окрім втрати понад двох рот солдатів.

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"Дуже активно сьогодні працювала ствольна артилерія та РСЗВ противника. Зокрема, противник 211 разів обстріляв наші позиції. Однак росіяни сьогодні зазнали великих втрат. Вбитих та поранених росіян було більше як дві роти", – сказав Дмитрашківський.

Ситуація на Вугледарському напрямку

Нещодавно президент України Володимир Зеленський заявив, що ситуація на Вугледарському напрямку дуже непроста. Проте ЗСУ боряться та завдають шалених втрат окупантам.

"Ситуація дуже непроста. Боремось. Ламаємо окупанта й завдаємо Росії надзвичайно відчутних втрат. Ще раз і ще раз повторюю: що більше Росія втратить саме там, саме на Донбасі – Бахмут, Вугледар, Мар’їнка, Кремінна, то швидше зможемо завершити цю війну перемогою України", - наголосив український гарант.

Як зазначила заступниця міністра оборони Ганна Маляр, російські окупаційні війська посилюють тиск на Бахмутському та Вугледарському напрямках. Зараз там тривають дуже важкі бої. Вона підкреслила, що противник кидає в бій значну кількість особового складу, озброєння і військової техніки, намагаючись прорвати нашу оборону, несе значні втрати, але не відмовляється від своїх планів.

Раніше Главред повідомляв, що у боях під Вугледаром в результаті лише одного бою росіяни втратили 30 одиниць техніки і сотні військових. Російські війська виявилися нездатними провести планування операції з окупації міста. Штаби відчувають проблеми в управлінні військами і веденням бойових дій.

Інші новини:

війна в Україні Вугледар вторгнення Росії
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