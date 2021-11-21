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Росія готується атакувати Україну на початку 2022 року, вдарить зі Сходу та Одеси – розвідка

21 листопада 2021, 12:46

Напад, який готує Кремль, буде значно масштабнішим за будь-які дії російських військ з 2014 року, вважає Буданов.

Російські війська
РФ готується атакувати Україну в січні / Reuters

Росія готує вторгнення в Україну на кінець січня – початок лютого: вона планує завдавати ударів через сусідню Білорусь, по східних областях та Одесі. Про це заявив начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов.

Атака, яку готує Росія, заявив глава військової розвідки, буде руйнівнішою, ніж будь-що раніше у війні на Донбасі. Спочатку вона складатиметься із серії "психологічних операцій", аби показати – українська влада нібито "зрадила народ".

"Вони хочуть розпалити заворушення через протести та мітинги, які покажуть, що люди виступають проти уряду. Вони хочуть зробити ситуацію всередині країни більш небезпечною та жорсткішою, зробити так, щоб ми змінили владу. Якщо вони не можуть цього зробити, то війська зроблять свою справу", – сказав Буданов в інтерв'ю виданню Military Times.

Коментуючи заяву міністра оборони України Олексія Резнікова про те, що поки неясно, чи вирішив президент Росії Володимир Путін нападати чи ні, Буданов наголосив: РФ збільшує кількість військ та озброєння в анексованому Криму та стягує системи балістичних ракет малої дальності Іскандер й інше озброєння до кордону. Також глава ГУР зазначив, що суворі погодні умови взимку на плани росіян не вплинуть.

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Схема можливого вторгнення Росії в Україну / фото-Military Time, ГУР Міноборони

За словами керівника ГУР Міноборони, оцінки України і США з приводу можливого початку бойових дій приблизно збігаються – це січень-лютий 2022 року. Він додав, що в ідеалі США допомогли б стримувати будь-яке вторгнення РФ завдяки додатковій військовій допомозі і посиленню дипломатичного та економічного тиску, включаючи посилення санкцій, а також арешт і блокування російських активів.

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Посольство Росії не відповіло на запит видання про коментар, а в Пентагоні відмовилися коментувати оцінки Буданова щодо термінів і характеру будь-якого потенційного російського нападу, замість цього пославшись на позицію глави Міноборони США Ллойда Остіна. Він говорив, що Штати "стурбовані" інформацією про стягування російських військ до кордону з Україною, але що саме Путін планує, там сказати не можуть і закликають Кремль до прозорості.

Що відомо про переміщення сил Росії поблизу кордону України

Першим про те, що війська РФ знову концентруються на кордоні з Україною, в жовтні повідомило видання The Washington Post. Крім того, Politico оприлюднило супутникові фотографії, де нібито помітно, що Росія знову стягує війська.

Однак в українській розвідці заспокоювали, що стежать за всіма переміщеннями окупаційних сил. За їхніми даними, російських військ на кордоні не стало більше. Секретар РНБО Олексій Данилов навіть назвав інформацію "свідомою дезінформацією".

Президент Зеленський у зверненні 10 листопада назвав переміщення російських військ спробою психологічного тиску, яке більше не діє.

Між тим в Росії відкинули можливість вторгнення в Україну і звинуватили Київ у "нагнітанні ситуації". За словами першого заступника постпреда Росії в ООН Дмитра Полянського, Росія "не планує і ніколи не планувала" вторгнення на українську територію, але за умови, якщо "не піддасться провокаціям від України або когось ще".

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війська Росії українсько-російський кордон Міноборони України військова агресія РФ
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