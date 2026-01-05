Ексміністр фінансів Канади стала радницею Зеленського: що відомо

Фріланд має значний досвід у сфері залучення інвестицій та проведення економічних трансформацій.

https://glavred.net/politics/eks-ministr-finansov-kanady-hristya-friland-stanet-sovetnikom-po-ekonomicheskomu-razvitiyu-10729505.html Посилання скопійоване

Ексміністр фінансів Канади Христя Фріланд стане радницею з питань економічного розвитку / Колаж: Главред, фото: t.me/V_Zelenskiy_official, Вікіпедія

Президент України Володимир Зеленський призначив колишню міністерку фінансів і віцепрем'єр-міністерку Канади Христю Фріланд радницею з питань економічного розвитку.

Про це йдеться в указі президента №15/2026. Як повідомив Володимир Зеленський, Фріланд має значний досвід у сфері залучення інвестицій та проведення економічних трансформацій, що є критично важливим для України в умовах війни та відновлення.

"Сьогодні призначив Христю Фріланд радницею з питань економічного розвитку. Христя фахово володіє саме такими питаннями й має значний досвід залучення інвестицій та проведення економічних трансформацій. Зараз Україні потрібно збільшувати внутрішню стійкість – заради відновлення України, якщо дипломатія спрацює якомога швидше, і заради зміцнення нашої оборони, якщо через зволікання партнерів доведеться довше працювати для закінчення війни", - йдеться у повідомленні. відео дня

Президент призначив Фріланд радницею з питань економічного розвитку / Фото: president.gov.ua

Що відомо про Христю Фріланд

Письменниця, журналістка і політична діячка, заступниця прем'єр-міністра Канади з 20 листопада 2019, міністр фінансів Канади від 18 серпня 2020 до 16 грудня 2024 року.

Христя Фріланд є однією із тринадцяти канадців, яким заборонили в'їзд Росії під санкціями, які ввів президент Росії Володимир Путін у березні 2014 року.

Фріланд - давня соратниця експрем’єр-міністра Канади Джастіна Трюдо та відома у Канаді своїм українським походженням.

Уперше її обрали членом парламенту в Торонто-центрі в липні 2013 року. У жовтні 2015 вона стала членом парламенту в Університеті Розедейл, а в жовтні 2019 року її переобрали.

З 2015 по 2017 рік Фріланд займала посаду міністра міжнародної торгівлі Канади, контролюючи успішні переговори щодо угоди Канади про вільну торгівлю з Європейським Союзом CETA.

Фріланд здобула освіту в Гарвардському і Оксфордському університетах, володіє російською, українською, італійською, французькою та англійською мовами. З чоловіком і трьома дітьми живе в Торонто. Народилася в канадському місті Піс-Рівер в провінції Альберта. Її мати, Галина Хом'як-Фріланд, українка за походженням.

Кадрові перестановки - останні новини

Нагадаємо, як писав Главред, 3 січня, президент України Володимир Зеленський повідомив про зустріч з Денисом Шмигалем. Він заявив, що запропонував чиновнику посади першого віцепремʼєр-міністра та міністра енергетики.

Раніше Зеленський зустрівся з главою ГУР МО Кирилом Будановим і запропонував йому очолити Офіс Президента України. А глава Служби зовнішньої розвідки Олег Іващенко очолить ГУР замість Буданова.

Крім того, у п'ятницю, 2 січня, Зеленський запропонував Михайлу Федорову стати новим міністром оборони України. Водночас президент зазначив, що Шмигаль "залишається в команді". Йому президент запропонував нову посаду, але не вказав, яку саме.

Нагадаємо, Зеленський заявив, що невдовзі відбудеться зміна керівника Державної прикордонної служби. Президент повідомив про відхід із посади голови ДПСУ Сергія Дейнеки, який продовжить роботу в системі МВС.

Читайте також:

Хто така Христя Фріланд Христя Фріланд - канадська політикиня, колишня журналістка, редакторка і письменниця. Член Ліберальної партії та Палати громад Канади з 2013 року. Обіймала посади міністра зовнішньої торгівлі (2015-2017), міністра закордонних справ (2017-2019), міністра зі зв'язків з урядами провінцій (2019-2020), заступника прем'єр-міністра (2019-2024) і міністра фінансів (2020-2024). Працювала в різних виданнях, зокрема в Financial Times, The Globe and Mail і Thomson Reuters. Авторка книжок "Продаж століття" (2000) про перехід Росії від комунізму до капіталізму і "Плутократи: розквіт глобальних надбагатіїв і занепад усіх інших" (2012). Володіє англійською, французькою, українською, російською та італійською мовами.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред