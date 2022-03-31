Дві країни Радбезу ООН погодилися стати гарантом безпеки - Арахамія

Дві країни Радбезу ООН погодилися стати гарантом безпеки України / УНІАН

Дві країни Ради Безпеки ООН заявили про готовність стати гарантом безпеки для України. Йдеться про Німеччину і Туреччину.

"Вітаємо позицію Реджепа Таїпа Ердогана, який висловив готовність Туреччини стати гарантом безпеки України, згідно запропонованої нами концепції", - заявив голова фракції Слуга народу Давид Арахамія в Telegram-каналі.

Вчора ж про готовність надати Україні гарантію безпеки заявила голова МЗС Німеччини Анналена Бербок.

"Тобто станом на сьогодні вже двоє потужних країн-членів НАТО підтримали наші пропозиції. Спасибі нашим союзникам!",- додав Арахамія.

Війна в Україні 2022

Президент РФ Володимир Путін 21 лютого підписав указ про визнання офіційною Москвою так званої "державності" терористичних утворень "ДНР" і " ЛНР"в окупованих районах Донецької та Луганської областей. Путін разом з ватажками "ЛДНР" Пушиліним та Пасічником також підписав угоди про дружбу.

У рамках указу Путіна Росія ввела війська на території окремих районів Донбасу.

Вночі на четвер, 24 лютого, Путін заявив, що прийняв рішення про проведенні "спеціальної військової операції" у зв'язку із ситуацією на Донбасі.

Ракетні удари почалися по Києву, Харкову та іншим містам України.

Зеленський закликав Путіна сісти за стіл переговорів. За словами українського президента, вторгнення Росії в Україну – це насправді початок війни проти Європи.

У свою чергу, МЗС Росії зробило заяву. У РФ назвали умови для переговорів з Україною: погодяться, якщо ЗСУ складуть зброю.