Дві країни Радбезу ООН погодилися стати гарантом безпеки - Арахамія

Дві країни Ради Безпеки ООН заявили про готовність стати гарантом безпеки для України. Йдеться про Німеччину і Туреччину.
Дві країни Ради Безпеки ООН заявили про готовність стати гарантом безпеки для України. Йдеться про Німеччину і Туреччину.
"Вітаємо позицію Реджепа Таїпа Ердогана, який висловив готовність Туреччини стати гарантом безпеки України, згідно запропонованої нами концепції", - заявив голова фракції Слуга народу Давид Арахамія в Telegram-каналі.
Вчора ж про готовність надати Україні гарантію безпеки заявила голова МЗС Німеччини Анналена Бербок.
"Тобто станом на сьогодні вже двоє потужних країн-членів НАТО підтримали наші пропозиції. Спасибі нашим союзникам!",- додав Арахамія.
Війна в Україні 2022
Президент РФ Володимир Путін 21 лютого підписав указ про визнання офіційною Москвою так званої "державності" терористичних утворень "ДНР" і " ЛНР"в окупованих районах Донецької та Луганської областей. Путін разом з ватажками "ЛДНР" Пушиліним та Пасічником також підписав угоди про дружбу.
У рамках указу Путіна Росія ввела війська на території окремих районів Донбасу.
Вночі на четвер, 24 лютого, Путін заявив, що прийняв рішення про проведенні "спеціальної військової операції" у зв'язку із ситуацією на Донбасі.
Ракетні удари почалися по Києву, Харкову та іншим містам України.
Зеленський закликав Путіна сісти за стіл переговорів. За словами українського президента, вторгнення Росії в Україну – це насправді початок війни проти Європи.
У свою чергу, МЗС Росії зробило заяву. У РФ назвали умови для переговорів з Україною: погодяться, якщо ЗСУ складуть зброю.