"Документ цілком секретний": Данілов розкрив деталі плану оборони України

Олексій Данілов розповів про план оборони України / УНІАН

План оборони України, прийнятий на сьогоднішньому засіданні Ради національної безпеки і оборони, є абсолютно секретним документом. Він призначений для застосування виключно під час війни.

Так охарактеризував перший в історії України подібного роду документ секретар РНБО Олексій Данілов в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера".

За словами Данілова, документ стосується органів центральної влади, всіх органів місцевої влади і закону про терроборон, які будуть працювати для захисту України під одним "крилом".

Читайте такжеЕкс-міністр екології відмовився від 2 ліцензій на видобуток надр: РНБО взялася за охорону природи"Президент доручив провести великі навчання, але це буде відбуватися в час, коли у нас буде військова ситуація. Там і кібербезпека. Але документ абсолютно секретний. Два роки працювали професійні люди над цим документом", - підкреслив секретар РНБО.

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Нагадаємо, Рада національної безпеки і оборони затвердила пакет санкцій проти російської компанії MERE. До слова, це останній в Україні російський супермаркет, які незабаром буде закритий.

Також на сьогоднішньому засіданні Ради національної безпеки і оборони прозвучала доповідь глав СБУ і МВС у справах, пов'язаних з держзрадою.

За словами секретаря РНБО Олексія Данилова, з 2014 року було відкрито 1600 таких справ. Причому, велика їх кількість знаходиться в судах досі.