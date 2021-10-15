Російських супермаркетів в Україні не буде - РНБО

Російських супермаркетів в Україні не буде / MERE

Рада національної безпеки і оборони затвердила пакет санкцій проти російської компанії MERE. До слова, це останній в Україні російський супермаркет, який незабаром буде закритий, повідомив на брифінгу секретар РНБО Олексій Данилов.

За його словами, російський магазин, який працює в Білій Церкві, піде з України.

"Застосовані санкції щодо компанії MERE. Вона після засідання РНБО не зможе працювати на території нашої країни", - зазначив Данилов.

Тим часом, раніше у вересні Данилов анонсував, що мережа MERE "в нашій країні працювати не буде" і взагалы "вихід російської мережі супермаркетів на український ринок неможливий".

Реклама

Незадовго до цієї заяви ЗМІ писали, що директор з розвитку мережі MERE в Україні Артем Хоменко поділився планами про відновлення роботи супермаркетів в Миколаєві та інших містах країни.

Нагадаємо, на сьогоднішньому засіданні Ради національної безпеки і оборони прозвучала доповідь глав СБУ і МВС у справах, пов'язаних з держзрадою.

За словами секретаря РНБО Олексія Данилова, з 2014 року було відкрито 1600 таких справ. Причому, велика їх кількість знаходиться в судах досі.

Як писав Главред, напередодні президент України Володимир Зеленський скликав термінове засідання РНБО, в рамках якого сьогодні був затверджено перший в історії держави План оборони. У документі прописуються основи в тому числі територіальної оборони. Робота над ним тривала два роки.