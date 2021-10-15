В РНБО розповіли про держзраду і відзвітували про виконання санкцій щодо контрабандистів

Багато справ по держзраді досі знаходиться в суді.
На сьогоднішньому засіданні Ради національної безпеки і оборони прозвучала доповідь глав СБУ і МВС у справах, пов'язаних з держзрадою.
За словами секретаря РНБО Олексія Данилова, з 2014 року було відкрито 1600 таких справ. Причому, велика їх кількість знаходиться досі в судах.
У доповіді були згадані прізвища екс-президента України Петра Порошенка і голови НБУ Валерії Гонтаревої.
Секретар Радбезу підкреслив, що підозр екс-главі держави поки не пред'явлено.
У доповіді про санкції проти контрабандистів глава МВС Монастирський розповів про помилки. Зокрема, йдеться про 108 фігурантів. Але, за словами Данилова, винні в цих помилках вже понесли покарання.
Нагадаємо, напередодні президент України Володимир Зеленський скликав термінове засідання РНБО, в рамках якого сьогодні був затверджено перший в історії країни План оборони. У документі прописуються основи в тому числі територіальної оборони. Робота над ним тривала два роки.