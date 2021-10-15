В РНБО розповіли про держзраду і відзвітували про виконання санкцій щодо контрабандистів

Данилов озвучив доповідь про держзраду і боротьбу з контрабандою / УНІАН

На сьогоднішньому засіданні Ради національної безпеки і оборони прозвучала доповідь глав СБУ і МВС у справах, пов'язаних з держзрадою.

За словами секретаря РНБО Олексія Данилова, з 2014 року було відкрито 1600 таких справ. Причому, велика їх кількість знаходиться досі в судах.

У доповіді були згадані прізвища екс-президента України Петра Порошенка і голови НБУ Валерії Гонтаревої.

Секретар Радбезу підкреслив, що підозр екс-главі держави поки не пред'явлено.

У доповіді про санкції проти контрабандистів глава МВС Монастирський розповів про помилки. Зокрема, йдеться про 108 фігурантів. Але, за словами Данилова, винні в цих помилках вже понесли покарання.

Нагадаємо, напередодні президент України Володимир Зеленський скликав термінове засідання РНБО, в рамках якого сьогодні був затверджено перший в історії країни План оборони. У документі прописуються основи в тому числі територіальної оборони. Робота над ним тривала два роки.