Зеленський терміново скликає РНБО на 15 жовтня

Засідання РНБО / president.gov.ua

Президент України Володимир Зеленський доручив провести засідання Ради нацбезпеки і оборони.

Як повідомляє пресслужба РНБО, Рада національної безпеки і оборони збереться на чергове засідання в п'ятницю, 15 жовтня.

"Президент України Володимир Зеленський доручив секретарю Ради національної безпеки і оборони України Олексію Данілову організувати проведення 15 жовтня 2021 року о 16:00 в Києві засідання РНБО України (Офіс президента України)", - йдеться в коментарі.

Всі члени Ради нацбезпеки і оборони отримали інформацію про дату, час і місце засідання.

Що розглянуть на засіданні РНБО 15 жовтня

За словами Данілова, на засіданні планують розглянути проблеми контрабанди та використання надр країни. Члени РНБО планують заслухати звіти компетентних органів "по кожній особі, на яку накладено санкції за контрабанду".

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Крім того, Рада планує розглянути питання отримання ліцензій офшорними фірмами і прийняти рішення щодо "ситуації з злодіями в законі".

Як і раніше заявляв Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов, на найближчому засіданні розглядатиметься питання про контрабанду в країні. Також, за його словами, на порядку денному передбачено питання Надрокористування.

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Як раніше повідомляв Главред, Рада нацбезпеки востаннє запроваджувала санкції 20 серпня - зокрема, проти блогера Анатолія Шарія та його дружини Ольги Шарій, народного депутата Андрія Деркача, головного редактора Страна Ігоря Гужви та проти самого видання.

Також РНБО ухвалила рішення ввести обмежувальні заходи проти Медведчука і його дружини - телеведучої Оксани Марченко - за фінансування тероризму.