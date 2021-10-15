РНБО затвердила перший в історії План оборони України

Затвердили план оборони України / УНІАН

В Україні затвердили перший в історії План оборони України, над яким працювали два роки. У документі прописуються основи в тому числі територіальної оборони, повідомив під час брифінгу Олексій Данілов.

За словами Данілова, над документом працювали два роки поспіль.

"Був затверджений вперше в історії план оборони України. Цей документ дає чіткі відповіді на ті виклики, які стоять перед Україною", - пояснив секретар РНБО. Інших деталей по документу він не озвучив.

Що розглянуть на засіданні РНБО 15 жовтня

За словами Данилова, на засіданні планують розглянути проблеми контрабанди та використання надр країни. Члени РНБО планують заслухати звіти компетентних органів "по кожній особі, на яку накладено санкції за контрабанду".

Крім того, Рада планує розглянути питання отримання ліцензій офшорними фірмами і прийняти рішення щодо "ситуації з злодіями в законі".

Реклама

Як і раніше заявляв Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов, на найближчому засіданні розглядатиметься питання про контрабанду в країні. Також, за його словами, на порядку денному передбачено питання надрокористування.

Як раніше повідомляв Главред, Рада нацбезпеки Востаннє вводила санкції 20 серпня - зокрема, проти блогера Анатолія Шарія та його дружини Ольги Шарій, народного депутата Андрія Деркача, головного редактора країни Ігоря Гужви та проти самого видання.

Також РНБО схвалала рішення впровадити обмежувальні заходи проти Медведчука і його дружини - телеведучої Оксани Марченко - за фінансування тероризму.