До ночі 14 лютого - повернутися в Україну: у Зеленського звернулися до депутатів Верховної Ради

Депутатів закликають не залишати територію України / УНИАН

Народних депутатів України закликають повернутися із закордонних поїздок для участі в засіданнях Верховної Ради. Їх просять прибути до країни до ночі, 14 лютого. У Слузі народу на понеділок готують засідання фракції і закликають забезпечити максимальну явку народних обранців. Парламентаріям не заборонено виїзд за кордон, проте керівництво Ради не підписує закордонні відрядження нардепам.

Як повідомляє РБК-Україна, очільниця фракції Слуга народу Євгенія Кравчук розповіла про те, що всіх нардепів-"слуг" просять прибути на засідання фракції, яке має відбутися 14 лютого. Депутатам не заборонено залишати територію України, проте голова ВР Руслан Стефанчук не підписує закордонні відрядження. При цьому всіх депутатів закликають залишитися в країні.

читайте такожЗеленський в найближчі години обговорить з Байденом загрозу військового вторгнення Росії в Україну"Перешкодити громадянину, який не під запобіжним заходом, перетнути кордон неможливо. Але всіх переконливо попросили бути на пленарному тижні в Раді і на фракції в понеділок", - сказала Кравчук.

Крім того, вона додала, що ті парламентарі, які наразі перебувають за кордоном, в терміновому порядку повертаються в Україну, щоб не опинитися в ситуації, коли скасують рейси.

"Складно уявити нардепа з будь-якої української партії, який постарається залишити країну, замість роботи в парламенті, це аморально", - підкреслила Євгенія Кравчук.

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В Офісі президента і раді закликають нардепів повернутися в Україну до ночі 14 лютого

Як повідомляє Українська правда з посиланням на своїх співрозмовників у Слузі народу, Офіс президента і керівництво Ради закликають усіх народних депутатів, які перебувають за кордоном, до ночі, 14 лютого, повернутися на територію України.

Згідно з даними журналістів на ранок, 13 лютого, за кордоном були 37 парламентаріїв, половина з них – депутати від фракції влади Слуга народу.

При цьому ще в суботу, 12 лютого, стало відомо, що спікер Ради Стефанчук зробив заяву про безперервну роботу парламенту в режимі 24/7. Він окремо звернувся до всіх керівників фракції, щоб вони забезпечили максимальну явку депутатів на засідання Верховної Ради.

Загроза військового вторгнення Росії в Україну

Журналісти британського видання The Guardian раніше повідомили, що президент США Байден в телефонній розмові з лідерами ЄС і НАТО нібито заявив про готовність Росії до військового вторгнення в Україну вже найближчими днями. За даними ЗМІ, операція може початися з авіаударів.

Президент США Джо Байден і глава Кремля Володимир Путін у суботу, 12 лютого, провели телефонні перемовини. За підсумками дискусії у Вашингтоні заявили, що в Білому домі не знають, чи прийняв Путін остаточне рішення щодо військового вторгнення в Україну.

За даними Української правди, міжнародні страхові компанії з 14 лютого тимчасово призупиняють страховку літаків для польотів над Україною у зв'язку з високим ризиком початку військових дій. З цієї причини авіакомпанії припинять польоти в авіапросторі української держави.

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