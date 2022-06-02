Для захисту своїх будинків в українців має бути зброя - МВС

В українців для захисту будинків має бути зброя-МВС / Фото Reuters

В українців для захисту власних будинків наразі має бути зброя, сказав очільник МВС Денис Монастирський під час телемарафону "Єдині новини".

"Насправді наші громадяни отримали тест на володіння зброєю починаючи з 24 лютого. Були роздані десятки тисяч одиниць зброї у великих містах. Сьогодні більшість власників зброї знаходяться на фронті, захищають нашу державу в Харківській, Донецькій, Луганській, Запорізькій, Херсонській, Миколаївській та Одеській областях", - розповів голова МВС.

Щодо врегулювання цього питання Денис Монастирський підкреслив, що зараз у Раді готується до 2-го читання Закон Про обіг цивільної зброї.

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"Ми переконані, що парламентарії внесуть відповідні зміни у 2-е читання. Оборот зброї має бути врегульований на рівні закону. Моя особиста позиція - для захисту власного будинку в українця має бути зброя", - повідомив міністр.

Як повідомляв Главред, раніше глава Міноборони України Олексій Резніков заявив, що є давнім прихильником легалізації зброї в Україні. Однак він підкреслив, що в українців має бути право на зберігання, а не носіння короткоствольної зброї.

За його словами, це може підвищити безпеку громадян, допомогти правоохоронцям і зменшити злочинність.

Також Резніков заявив, що в Україні потрібно прийняти закон про легалізації обігу вогнепальної зброї серед населення. Початок повномасштабної війни істотно "лібералізував" процес отримання зброї, але тепер це пора легалізувати.

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