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Рада проголосувала в першому читанні за закон про легалізацію зброї в Україні

23 лютого 2022, 11:34
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За документ, згідно з яким дається право на володіння цивільною вогнепальною зброєю, віддали свої голоси 274 народних обранця.

Рада, зброя
Верховна Рада зробила крок до легалізації цивільної вогнепальної зброї / Фото Reuters, pixaby

У середу, 23 лютого, Верховна Рада проголосувала в першому читанні за законопроект про легалізацію в Україні вогнепальної зброї - Про право на цивільну вогнепальну зброю.

За документ, згідно з яким дається право на володіння цивільною вогнепальною зброєю, віддали свої голоси 274 народних обранця.

Ініціаторами законопроекту про право на цивільну вогнепальну зброю стали кілька десятків нардепів.

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Новий законопроект регулюватиме суспільні відносини, що виникають у сфері реалізації права громадян та юридичних осіб в Україні на цивільну вогнепальну зброю, бойові припаси до неї, а також конструктивно схожі зі зброєю та бойовими припасами вироби та визначає правовий статус власності на цивільну вогнепальну зброю.

"Вимоги цього закону не поширюються на придбання, зберігання, облік і використання вогнепальної зброї, бойових припасів до неї, утримання стрілецьких тирів, стрільбищ і стендів у Збройних Силах України, військових формуваннях, створених відповідно до законодавства України, органами та навчальними закладами Служби безпеки України та Міністерства внутрішніх справ України", – йдеться в документі.

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Згідно сьомої статті законопроекту, громадяни матимуть право володіти вогнепальною зброєю та бойовими припасами до неї, що належать фізичним та юридичним особам, крім:

  • гладкоствольної короткоствольної вогнепальної зброї, призначеної для стрільби патронами;
  • нарізної зброї калібром більше 12,7 мм, якщо швидкість польоту її кулі перевищує 700 м / с;
  • револьвер;
  • довгоствольної гладкоствольної вогнепальної зброї калібром більше 27 міліметрів;
  • накладних нарізних стволів до гладкоствольної вогнепальної зброї;
  • бойових припасів бронебійного, вибухового або запального, а також снарядів для подібних бойових припасів;
  • бойових припасів, спеціально сконструйованих для посилення пробивної дії.

Як повідомляв Главред, раніше глава Міноборони України Олексій Резніков заявив, що є давнім прихильником легалізації зброї в Україні. Однак він підкреслив, що в українців має бути право на зберігання, а не носіння короткоствольної зброї.

За його словами, це може підвищити безпеку громадян, допомогти правоохоронцям і зменшити злочинність.

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