Рада проголосувала в першому читанні за закон про легалізацію зброї в Україні

Верховна Рада зробила крок до легалізації цивільної вогнепальної зброї / Фото Reuters, pixaby

У середу, 23 лютого, Верховна Рада проголосувала в першому читанні за законопроект про легалізацію в Україні вогнепальної зброї - Про право на цивільну вогнепальну зброю.

За документ, згідно з яким дається право на володіння цивільною вогнепальною зброєю, віддали свої голоси 274 народних обранця.

Ініціаторами законопроекту про право на цивільну вогнепальну зброю стали кілька десятків нардепів.

Новий законопроект регулюватиме суспільні відносини, що виникають у сфері реалізації права громадян та юридичних осіб в Україні на цивільну вогнепальну зброю, бойові припаси до неї, а також конструктивно схожі зі зброєю та бойовими припасами вироби та визначає правовий статус власності на цивільну вогнепальну зброю.

"Вимоги цього закону не поширюються на придбання, зберігання, облік і використання вогнепальної зброї, бойових припасів до неї, утримання стрілецьких тирів, стрільбищ і стендів у Збройних Силах України, військових формуваннях, створених відповідно до законодавства України, органами та навчальними закладами Служби безпеки України та Міністерства внутрішніх справ України", – йдеться в документі.

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Згідно сьомої статті законопроекту, громадяни матимуть право володіти вогнепальною зброєю та бойовими припасами до неї, що належать фізичним та юридичним особам, крім:

гладкоствольної короткоствольної вогнепальної зброї, призначеної для стрільби патронами;

нарізної зброї калібром більше 12,7 мм, якщо швидкість польоту її кулі перевищує 700 м / с;

револьвер;

довгоствольної гладкоствольної вогнепальної зброї калібром більше 27 міліметрів;

накладних нарізних стволів до гладкоствольної вогнепальної зброї;

бойових припасів бронебійного, вибухового або запального, а також снарядів для подібних бойових припасів;

бойових припасів, спеціально сконструйованих для посилення пробивної дії.

Як повідомляв Главред, раніше глава Міноборони України Олексій Резніков заявив, що є давнім прихильником легалізації зброї в Україні. Однак він підкреслив, що в українців має бути право на зберігання, а не носіння короткоствольної зброї.

За його словами, це може підвищити безпеку громадян, допомогти правоохоронцям і зменшити злочинність.

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