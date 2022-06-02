Швеція направить Україні допомогу на 95 млн євро: протикорабельні ракети і протитанкову зброю / колаж ua.depositphotos.com

Шведський уряд планує вже найближчим часом передати Україні військову допомогу загальною вартістю в 95 млн євро. Про це йдеться на офіційній сторінці міністра закордонних справ Швеції Анн Лінде в сервісі мікроблогів Twitter.

До неї увійдуть, як пише керівниця шведської дипломатії, протикорабельні ракети, протитанкову зброю і снайперські гвинтівки, включаючи боєприпаси.

"Швеція направить в Україну протикорабельні ракети, протитанкову зброю і гвинтівки калібру 12,7 мм, включаючи боєприпаси. Цей 4-й пакет підтримки також включає фінансовий внесок у Збройні Сили України. Загальна сума включає понад 95 мільйонів євро. Війна Росії проти України повинна припинитися", - написала міністр.

За словами Лінде, основний пакет підтримки також включає безліч різних бойових засобів для української армії.

читайте такожПотужний Гарпун дістане до Криму: США планують озброїти ЗСУ крилатими ракетами

Ракети Harpoon для України

Нагадаємо, раніше повідомлялося (вустами Міністра оборони Олексія Рєзнікова) про те, що влада Великобританії, Данії,Нідерландів та деяких інших країн Заходу надасть Україні протикорабельні ракети Harpoon.

Як кажуть експерти, тут мова йде про пускові установки, які можна запускати з корабельних платформ і знищувати / пошкоджувати морські об'єкти противника.

Пізніше військовий експерт Олег Жданов прямо говорив, що, за його словами, Зброя Harpoon буде здатна тримати російські кораблі "на відстані витягнутої руки" від наших берегів.

"Але в будь-якому випадку ця зброя є гарантією того, що російські кораблі не підійдуть (до наших берегів – Главред). Ці ракети можуть долати систему ППО і радіоелектронних перешкод. На сьогоднішній день "гарпуни" є реальною загрозою для Чорноморського флоту Росії", – підкреслив він.

Інші новини: