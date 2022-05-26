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Резніков пояснив, для чого слід легалізувати обіг зброї

26 травня 2022, 22:27

Ще до повномасштабної війни в обороті перебували мільйони одиниць зброї, зокрема - незадекларованої.

Олексій Резніков
Олексій Резніков висловився про легалізацію зброї / facebook.com/MinistryofDefence.UA

В Україні потрібно схвалити закон щодо легалізації обігу вогнепальної зброї серед населення. Початок повномасштабної війни істотно "лібералізував" процес отримання зброї, але тепер це пора легалізувати, повідомив міністр оборони Олексій Резніков у Facebook.

Резніков нагадав, що ще до повномасштабної війни в обороті перебували мільйони одиниць зброї, зокрема - незадекларованої.

"Коли в Україну вторглися російські окупанти, десятки тисяч наших громадян, підкреслюю-десятки тисяч-отримали автоматичну зброю для захисту своїх будинків в максимально "ліберальний" стиль... Вважаю, що Україні потрібна не тільки лібералізація, а й легалізація обігу зброї. Упорядкування. Формування культури безпечного і відповідального ставлення до зброї", - пояснив міністр.

За словами голови Міноборони, в Україні потрібно розвивати мережі тирів, стрілецьких клубів, щоб громадяни мали можливість навчитися користуватися зброєю.

"Існує досить поширена фраза, що зброя робить людину вільною. Я переконаний, що зброя повинна робити людину в першу чергу відповідальною. Вільні і відповідальні громадяни зроблять Україну непереборною", - підкреслив він.

Як повідомляв Главред, раніше глава Міноборони України Олексій Резніков заявив, що є давнім прихильником легалізації зброї в Україні. Однак він підкреслив, що в українців має бути право на зберігання, а не носіння короткоствольної зброї.

За його словами, це може підвищити безпеку громадян, допомогти правоохоронцям і зменшити злочинність.

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військова агресія РФ легалізація зброї Олексій Резніков
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