УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

"Додатковий фактор Росії задуматись": Резніков виступив за легалізацію зброї в Україні

17 лютого 2022, 13:23

За словами глави Міноборони, таке рішення може підвищити безпеку громадян.

Резніков виступив за легалізацію зброї в Україні / Пресс-служба КГГА

Очільник Міноборони України Олексій Рєзніков заявив, що є давнім прихильником легалізації зброї в Україні. Проте він наголосив, що в українців має бути право на зберігання, а не носіння короткоствольної зброї.

За його словами, це може підвищити безпеку громадян, допомогти правоохоронцям і зменшити злочинність. Про це він сказав в інтерв’ю РБК-Україна.

"Я давній прихильник легалізації зброї з кількох причин. Як юрист, я вважаю, що в принципі повинен бути закон, який регулює обіг зброї, його досі немає. Зброя повинна бути легалізована, описано, хто яку вогнепальну зброю повинен мати. Люди повинні мати право на зберігання – не носіння – короткого ствола, у багатьох країнах це є", – наголосив Резніков.

Легальне зберігання зброї також може вплинути на рішення Росії, чи нападати на Україну. Це може змусити Москву задуматися, вважає глава Міноборони.

"Коли потенційні недоброзичливці знатимуть, що на руках в українців легально знаходиться якась кількість коротких стволів та іншої зброї, це додатковий фактор задуматися: яка ціна буде у цієї агресії", – зазначив він.

Реклама

Нагадаємо, раніше міністр оборони України Олексій Резніков назвав неправдивими твердження президента РФ Володимира Путіна про те, що в зоні проведення ООС на сході України нібито знаходиться 120 тисяч бійців ЗСУ. За його словами, кількість українських військ на Донбасі співмірна з кількістю окупаційних формувань РФ – близько 35 тисяч військових.

Також Резніков прокоментував озвучені в ЗМІ нові можливі дати вторгнення Росії. Він заявив, що західні ЗМІ можуть мати кожен свої цілі, поширюючи інформацію про нібито нові дати можливого вторгнення, але Україна керується інформацією своєї розвідки.

Вас також може зацікавити:

viber
новини України легалізація зброї Олексій Резніков
Зараз ви переглядаєте новину «"Додатковий фактор Росії задуматись": Резніков виступив за легалізацію зброї в Україні». Інші новини України читайте в розділі «Україна». Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter. Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Реклама
Популярне
Гороскоп на сьогодні, 16 лютого 2022: Ракам – виконання мрії, Стрільцям – загострення пристрастей, Водоліям - успіхГороскоп на сьогодні, 16 лютого 2022: Ракам – виконання мрії, Стрільцям – загострення пристрастей, Водоліям - успіх Несподіваний прибуток і удача в грошах: кому зі знаків пощастить в кінці лютогоНесподіваний прибуток і удача в грошах: кому зі знаків пощастить в кінці лютого Повня в лютому 2022: що не можна робити, щоб не накликати бідуПовня в лютому 2022: що не можна робити, щоб не накликати біду Фінансовий гороскоп на неделю14 - 20 лютого: Терезам – інтриги колег, Рибам - великий кушФінансовий гороскоп на неделю14 - 20 лютого: Терезам – інтриги колег, Рибам - великий куш Україні час починати підрахунок збитківУкраїні час починати підрахунок збитків
14:02

Розмова з Путіним і визнання Білоруссю "ЛДНР": Лукашенко вибухнув погрозою

13:41

Гарантія не позбутися незалежності: Зеленський заявив про безальтернативність курсу України до НАТОВідео

13:41

"Велике будівництво" облаштувало на Яблунецькому перевалі оглядовий майданчик, з якого видно Говерлу і Петрос

13:30

Питання визнання Москвою "ЛДНР": у Кремлі розкрили деталі діалогу Путіна та Макрона

13:23

"Додатковий фактор Росії задуматись": Резніков виступив за легалізацію зброї в УкраїніВідео

Реклама
13:09

Снаряд влучив прямо у двір ліцею: бойовики обстріляли з артилерії селище на Луганщині

13:00

Гороскоп на завтра, 18 лютого 2022: Ракам – сімейні проблеми, Левам – заздрісники, Скорпіонам - втратиВідео

12:55

Гривня обвалилися на тлі військового загострення на Донбасі

12:52

Сценарії вторгнення в України і медіа США відрізняються: у ВР відреагували на дату нападу 20 лютого

12:49

"Документи палять": у Києві помітили густий дим над посольством РФВідео

12:44

Зустріч Зеленського з Путіним і діалог з "ЛДНР": у Кремлі зробили заяву

12:35

63% українців хочуть перегляду Мінських угод - нове опитування

12:18

Не тільки Росія: Зеленський розповів, хто заважає Україні вступити до НАТОВідео

12:03

Маковія 2022: дата, традиції і заборони дня

11:58

Бійки, газ і затримання: мітинг під Радою закінчився сутичками з копамиВідео

11:44

Зірка Вікінгів Кетрін Винник у вишиванці підтримала Україну в День єднання

11:44

Смартфони від Зеленського "прив’яжуть" до власника: стало відомо, які ґаджети роздадуть пенсіонерамВідео

11:34

Путін затягне кризу навколо України на довгі місяці - британське МЗС

11:30

У РФ обіцяють повністю прибрати війська від українських кордонів: названо терміниВідео

11:27

Без відповіді не залишають, але зустрічі немає: Зеленський розповів, як намагався поговорити з Путіним

Реклама
11:03

Прикмети на 18 лютого: що не можна робити і як не потрапити в бідуВідео

10:54

У Станиці бойовики накрили дитсадок з важкого калібру: у РФ запустили фейк про обстріл ЗСУВідео

10:53

Українська пенсіонерка 3 місяці ходила зі зламаним хребтом, не знаючи про це - відеоФотоВідео

10:23

Резніков звинуватив Путіна у брехні та назвав число військ ООС на ДонбасіВідео

10:20

Гороскоп на сьогодні, 17 лютого 2022: Левам – дохід, Терезам - удача, Водоліям - кардинальні зміниВідео

10:13

Росія не відвела війська, а додала 7 тисяч солдатів - Білий дім

09:53

Politico: нова імовірна дата вторгнення Росії в Україну - 20 лютогоВідео

09:25

"У кожного свої цілі": Резніков прокоментував озвучені в ЗМІ дати вторгнення РосіїВідео

08:50

Зима ще не сказала останнє слово: синоптик назвав дату приходу весни в УкраїнуВідео

08:45

Форс-мажор: Україна отримала привід не платити за боргамиПогляд

08:42

Навіть не гальмував: в Одесі легковик збив 12-річну школярку просто на зебріФото

08:20

Коронавірус в Україні 17 лютого: виявили понад 33 тисячі нових хворих, жертв - 259

08:03

Вітер здуватиме з ніг і литиме дощ: українців попередили про небезпечну погоду

07:49

У США анонсували зустріч Харріс і Зеленського в Мюнхені

07:22

Шольц і Байден обговорили Україну і закликали до виконання Мінських угод

07:16

Робимо гарний будинок: 3 секрети, які допоможуть створити нестаріючий інтер'єрВідео

07:12

Путіну потрібно побоюватися Моргенштерна: астролог пояснив чому

06:51

Вийти з "Мінська" Україні було б вигідно, але ми не можемо зробити це першимиПогляд

06:47

Вікно для вторгнення Росії в Україну залишається відкритим: у США заявили, що РФ шукає привідВідео

05:58

Гороскоп для Тельців на березень 2022: у коханні - третій зайвий, на роботі - підвищенняВідео

Реклама
05:45

Якщо тіло вранці "дерев’яне": чому після сну усе болить і як це виправити

05:02

У костюмі Єви: Белла та Джіджі Хадід повністю оголилися в модному "Едемському саду"

04:45

Після обробки стає небезпечною: яка олія найшкідливіша для здоров’я

04:26

Дослідники знайшли новий спосіб боротьби з облисінням

03:54

Вчені знайшли нову небезпеку високого тиску

03:31

Жанна Бадоєва показала апетитні груди в грайливому купальнику

03:19

Велика війна Росії та України: Гармаш спрогнозував, чи зважиться Путін на вторгнення

02:19

Чи є альтернатива воді в здоровому харчуванні - відповідь дієтолога

02:18

То війна, то коронавірус: психолог розповіла, як впоратися з панікою

01:39

"А з грудьми як була лажа, так і залишилася": блогерка Стужук показала себе в бікініФото

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти