"Додатковий фактор Росії задуматись": Резніков виступив за легалізацію зброї в Україні

Резніков виступив за легалізацію зброї в Україні / Пресс-служба КГГА

Очільник Міноборони України Олексій Рєзніков заявив, що є давнім прихильником легалізації зброї в Україні. Проте він наголосив, що в українців має бути право на зберігання, а не носіння короткоствольної зброї.

За його словами, це може підвищити безпеку громадян, допомогти правоохоронцям і зменшити злочинність. Про це він сказав в інтерв’ю РБК-Україна.

"Я давній прихильник легалізації зброї з кількох причин. Як юрист, я вважаю, що в принципі повинен бути закон, який регулює обіг зброї, його досі немає. Зброя повинна бути легалізована, описано, хто яку вогнепальну зброю повинен мати. Люди повинні мати право на зберігання – не носіння – короткого ствола, у багатьох країнах це є", – наголосив Резніков.

Легальне зберігання зброї також може вплинути на рішення Росії, чи нападати на Україну. Це може змусити Москву задуматися, вважає глава Міноборони.

"Коли потенційні недоброзичливці знатимуть, що на руках в українців легально знаходиться якась кількість коротких стволів та іншої зброї, це додатковий фактор задуматися: яка ціна буде у цієї агресії", – зазначив він.

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Нагадаємо, раніше міністр оборони України Олексій Резніков назвав неправдивими твердження президента РФ Володимира Путіна про те, що в зоні проведення ООС на сході України нібито знаходиться 120 тисяч бійців ЗСУ. За його словами, кількість українських військ на Донбасі співмірна з кількістю окупаційних формувань РФ – близько 35 тисяч військових.

Також Резніков прокоментував озвучені в ЗМІ нові можливі дати вторгнення Росії. Він заявив, що західні ЗМІ можуть мати кожен свої цілі, поширюючи інформацію про нібито нові дати можливого вторгнення, але Україна керується інформацією своєї розвідки.

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