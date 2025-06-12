'Потрібно дочекатися зміни влади': Огризко назвав умову вступу України до НАТО

Експерт наголосив, що настане день, коли Україна дійсно почне процес вступу до НАТО.

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Можливість вступу України до НАТО / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, Офіс президента

Ключові тези:

Вступ України до Альянсу не обговорюватимуть на саміті НАТО

Скептичну позицію щодо вступу України мають: Трамп, Орбан, Фіцо та Навроцький

Українцям потрібно дочекатися зміни влади в США та Угорщині

Наприкінці місяця в Гаазі має відбутися саміт НАТО. Керівник Центру досліджень Росії, екс-міністр закордонних справ України Володимир Огризко припустив, чи будуть на ньому обговорювати вступ України до Альянсу.

Зокрема, він наголосив, що цю тему, ймовірно, не обговорюватимуть.

"Знову-таки, виходячи з того, що для Трампа це - червона ганчірка: він буде на це агресивно реагувати, і ні нам, ні європейцям це користі не принесе. З іншого боку, ми розуміємо, що поки Трамп при владі, і з огляду на його позицію, політичного просування в цьому напрямку не буде. Не варто також забувати про Орбана - можливо, і Фіцо, а також про нового президента Польщі, Навроцького, які зараз мають скептичну позицію", - сказав експерт в інтерв'ю Главреду.

На його думку, Орбан є противником і ворогом сучасної України.

"Дай Боже, щоб угорці після понад 15 років його перебування при владі нарешті обрали адекватних проєвропейських політиків, які розуміють, де має бути місце Угорщини. А це місце - в демократичній Європі, а не серед підтанцьовки Російської Федерації", - зауважив Огризко.

За його словами, зараз питання вступу України до НАТО в практичній площині не стоїть.

Вступ країн до НАТО / Інфографіка: Главред

"Нам потрібно дочекатися зміни влади в США, зміни влади в Угорщині й у такий спосіб вийти на той рівень взаємодії, який дасть нам змогу ставити це питання вже в практичній площині. Що стосується військового аспекту і взаємодії - ми просуваємося досить хорошими темпами. І коли обидві складові - політична і військова - будуть готові, я вірю, що настане день, коли Україна дійсно почне процес вступу до НАТО", - підсумував екс-міністр закордонних справ України.

Дивіться відео інтервʼю Володимира Огризка Главреду щодо санкції проти РФ та майбутнього саміту НАТО:

Вступ України до НАТО - що відомо

Як повідомляв Главред, прем'єр-міністр Угорщини в черговий раз виступив із заявою проти вступу України до Європейського Союзу та НАТО. На його думку, членство України призведе до економічної катастрофи.

Раніше новий президент Польщі Кароль Навроцький офіційно пообіцяв не пускати Україну до НАТО. Водночас, прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск назвав подібну заяву "державною зрадою".

Крім того, генеральний секретар Альянсу Марк Рютте говорив, що у НАТО не обіцяли, що результатом мирної угоди про припинення війни, яку Росія зараз веде проти України, буде фіксація членства України в Альянсі. Водночас, перспектива членства України зберігається на довгостроковий термін.

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Хто такий Володимир Огризко Володимир Огризко – український дипломат, міністр закордонних справ України з грудня 2007 до березня 2009, надзвичайний і повноважний посол України (1996). З вересня 2014 року дипломат керує аналітико-інформаційним Центром досліджень Росії. Пише статті для таких ЗМІ, як "Новое время", "Українська правда". З 2022 року проректор з міжнародної діяльності в Київському університеті імені Бориса Грінченка.

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