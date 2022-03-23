"Діти стануть сиротами": Стефанчук емоційно звернувся до білорусів

Стефанчук звернувся до Білорусі / УНІАН

Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук звернувся до білоруського народу із закликом не вступати в війну на боці Путіна.

"Російські війська підступно зайшли в Україну через територію Білорусі, піднявши радіоактивний попіл Чорнобиля, який знову через 36 років отруює українців і білорусів. З вашої території щодня злітають літаки і запускають ракети, що вбивають наших дітей і жінок. Зараз злочинний режим Путіна хоче кинути в м'ясорубку війни ваших синів", - заявив Стефанчук, повідомляє Telegram Верховної Ради України.

Він закликав білорусів не мовчати і слідувати за співвітчизниками, які допомагають Україні боротися з ворогом. Вони вже довели, що можуть не пустити російські війська по своїх залізницях.

"Я звертаюся до білоруських матерів - не відпускайте своїх синів на війну! Я звертаюся до білоруських жінок - не відпускайте своїх чоловіків і коханих на вірну загибель! Я звертаюся до білоруських чоловіків - подумайте про своїх дітей, яких ви залишите сиротами, або про ще ненароджених своїх дітей! Я звертаюся до білоруських військових - пам'ятайте, що злочинні накази можна й потрібно не виконувати", - звернувся голова Верховної Ради до сусідів.

Плани Білорусі щодо військового вторгнення в Україну

У Генштабі Збройних сил 20 березня розповіли про те, що військове командування виявило ознаки підготовки армії Білорусі до вторгнення в Україну. За даними українських військових, більшість білорусів проти війни з українцями, тому якщо Лукашенко піде на такий сценарій, він допустить фатальну помилку.

Радник глави МВС Вадим Денисенко вважає, що сценарію військового вторгнення Білорусі в Україну виключати не можна. На його думку, Путін наполягає на війні Лукашенка з Україною, проте самопроголошений президент Республіки воювати поки не готовий.