Білорусь готується до вторгнення, але отримає відсіч: у ЗСУ попередили Лукашенка про фатальну помилку

ЗСУ готові до протистояння з армією Білорусі - Генштаб / Міноборони України

Збройні сили України зафіксували ознаки, які можуть вказувати на підготовку армії Білорусі до військового вторгнення. Українські військові готові дати відсіч. Білоруські солдати і народ не хочуть воювати, і якщо Олександр Лукашенко ухвалить таке рішення, він зробить фатальну помилку. Про це заявили в Генеральному штабі ЗСУ.

У пресслужбі Генштабу повідомили про те, що українське командування фіксує ознаки підготовки Білорусі до військового вторгнення на територію України. Сили української оборони дадуть відсіч у разі збройної інтервенції.

"Зафіксовані ознаки підготовки Збройних сил республіки Білорусь до прямого вторгнення на територію України. Сили оборони нашої держави готові до відсічі", - зазначили військові.

Також вказується, що Лукашенко, у разі прийняття рішення про участь Мінська у війні з Києвом, зробить фатальну помилку. Причиною тому є небажання білоруських військових і переважної більшості народу Білорусі воювати з Україною.

"Безпосереднє залучення білоруських військ до збройної агресії РФ проти України, всупереч волі рядових військових і переважної більшості білоруського народу, стане фатальною помилкою Олександра Лукашенка", - підкреслили в Генштабі ЗСУ.

Раніше в Генштабі заявили, що армія Білорусі може піти в наступ на територію України на Волинському напрямку. Імовірність реалізації такого сценарію оцінюється як висока. Білоруські війська вже протягом 1-2 днів можуть вступити у війну з Києвом.

Нагадаємо, в МВС розповіли, що білоруська армія підходить до кордону України і може спробувати перейти рубежі. Негативним сигналом є виїзд дипломатів Білорусі з української території.