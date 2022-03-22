Вторгнення Білорусі в Україну не можна виключати, Путін "обробляє" Лукашенка - МВС

Володимир Путін продовжує "обробляти" Олександра Лукашенка / Reuters

Виключати можливість вторгнення Білорусі в Україну поки що не можна. Таку думку озвучив радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко в ефірі інформаційного телемарафону.

За його словами, президент країни-агресора Володимир Путін продовжує "обробляти" Олександра Лукашенка. Господар Кремля схиляє його до того, щоби Білорусь вступила у війну проти України на боці Росії.

"Білоруси не хочуть воювати, і це чітко зрозуміло. В принципі говорити, що Білорусь відмовилася від війни неможливо. Але те, що Лукашенко намагається петляти - це теж позитив для нас. Ми очікуємо і готові до цього наступу, готові на Волині, готові на Житомирщині", - сказав Денисенко.

20 березня в Міноборони України заявили, що зафіксовано ознаки підготовки Збройних сил Республіки Білорусь до прямого вторгнення на територію України. У Генштабі ЗСУ заявили, що існує велика загроза вторгнення Білорусі на Волинському напрямку.

21 березня Міністерство оборони Білорусі заявило, що відводить своїх десантників від українського кордону. У відомстві зазначили, що десантники повертаються в пункти постійної дислокації.

Тим часом директор Інституту дослідження російської агресії Юрій Шуліпа пояснив, як вплине на хід війни залучення Росією білорусів і сирійців.

читайте такожКоли у Путіна закінчаться резерви для продовження війни в Україні - відповідь експертаУ свою чергу, народний депутат, голова Постійного представництва України в Парламентській асамблеї НАТО Єгор Чернєв заявив, що в разі агресії Білорусі проти України може бути зроблена низка кроків, які закінчаться поваленням режиму Олександра Лукашенка. Зокрема, впродовж першої години з моменту вторгнення Білорусі буде оголошено про створення Білоруської народної армії на базі сотень білоруських добровольців, які вже воюють за Україну.

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