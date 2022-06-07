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"Дати Путіну невелику перемогу": на Заході рухають ідею з "референдумом" на Донбасі

7 червня 2022, 15:00

На Заході знову закликають "зберегти Путіну обличчя", і такі меседжі вже поширює пропаганда Росії.

Путін Люттвак
Історик Люттвак стверджує, що "референдум" на Донбасі - мовляв, єдиний варіант завершення війни Росії з Україною / Колаж Reuters, Вікіпедія

Американський військовий експерт Едвард Люттвак просуває на Заході ідею про проведення так званого "референдуму" у Донецькій та Луганській областях в якості, мовляв, єдиного варіанту завершення війни. На його думку, Росію перемогти не можна, а Україну неможливо змусити здатися. Російська пропаганда вже тиражує десятки новин фахівця, який більше 5 років просуває російські наративи і пропонує "дати Путіну невелику перемогу". Про це заявили в Центрі протидії дезінформації при РНБО.

У повідомленні Центру зазначено, що американський військовий стратег Едвард Люттвак просуває ідею нібито "референдуму" на Донбасі в якості єдиного способу для завершення війни.

читайте також"Мирний план" щодо війни РФ проти України: Зеленський відкинув перемовини із Заходом"Таку думку він висловив в інтерв’ю Die Welt 5 червня. Е.Люттвак вважає, що "обидві сторони мають виграти у війні", оскільки, на його думку, "неможливо перемогти росію та неможливо змусити Україну здатися", - зазначають в РНБО.

Крім того, з квітня він працює над просуванням ідеї проведення, мовляв, "справжнього референдуму" на частині територій Донбасу. І саме останнє інтерв'ю Люттвака пропаганда Росії використала у створенні десятка новин, в яких йдеться про те, що "Україна не може відмовити народу у виборі".

В РНБО дійшли висновку, що Люттвак більше 5 років просуває проросійські наративи в інформаційному просторі Заходу, проте його ідеї, пов'язані з необхідністю "дати Путіну невелику перемогу", не користуються підтримкою.

"Зараз його заяви про референдум та необхідність "дати путіну невелику перемогу" - лише коригування ідеї мирних перемовин між росією та Україною, що була озвучена на форумі у Давосі, але не отримала належної підтримки у світі", - підкреслили в Центрі протидії дезінформації.

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"Мирний план" щодо завершення війни Росії проти України

Італія 19 травня подала до Організацію об'єднаних націй план завершення війни Росії проти України. Документ складається з чотирьох основних пунктів – припинення вогню, демонтаж лінії бойових зіткнень, швидкий вступ України до Євросоюзу, відмова Києва від інтеграції в НАТО, підписання РФ та Україною Договору щодо Криму та Донбасу, а також нова угода про мир і безпеку у Європі.

CNN 4 червня з посиланням на власні джерела повідомив, що представники США, Євросоюзу і Великобританії ведуть консультації щодо плану завершення війни Москви проти Києва. Причому українська сторона в таких перемовинах не бере участі.

Розглядається, серед іншого, і план, який Італія представила в ООН.

Перемовини суперечать позиції США, згідно з якою дискусій щодо України без Києва бути не повинно. Однак Вашингтон не чинить тиску на Київ і не примушує Україну до перемовин з Росією. Швидше, Захід обговорює моделі, які можна було б запропонувати українській державі.

Втім, підкреслюється, що Україна навряд чи піде на поступки своїми територіями. План Італії також не підтримують і США.

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