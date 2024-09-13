Трамп чи Гарріс: хто був би вигіднішим президентом США для України - Фесенко

Політолог підкреслив, що Трамп схильний до компромісу, а не до підтримки України до перемоги.

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Хто був би вигіднішим президентом США для України / колаж: Главред, фото: facebook.com/KamalaHarris, facebook.com/DonaldTrump

Політолог, голова правління Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко розповів, хто був би вигіднішим президентом США для України.

"Із Трампом більше ризиків. Адже ми не знаємо, на яких умовах будуть переговори, які він збирається ініціювати. До речі, Камала Гарріс підловила Трампа, сказавши, що він здасть Україну Путіну, якщо його оберуть президентом. Натомість Трамп почав звинувачувати Гарріс у тому, що, якби вона була президентом, Путін би вже був у Києві. Ця перепалка показала те, що перемога Росії в цій війні - не в інтересах США. Тобто Штати не зацікавлені в тому, щоб Україна програла війну, але чи хочуть США її перемоги – питання", - сказав він в інтерв'ю Главреду.

За його словами, Трамп схильний до компромісу, а не до підтримки України до перемоги. А Гарріс планує продовжувати нинішню політику (це завдання мінімум для нас) і заявила, що Україна має перемогти.

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"Але як США розуміють перемогу України? Це питання залишається відкритим. У Байдена не було чіткої стратегії перемоги України, чи є така стратегія у Камали Гарріс - не зрозуміло. Тому продовження нинішньої політики підтримки України - це добре, і в цьому перевага Камали Гарріс для нас. Але чи дозволить ця політика нам не просто вистояти, а виграти війну проти Росії, не ясно", - наголосив Фесенко.

Хто такий Володимир Фесенко Фесенко Володимир (8 листопада 1958, Лозова, Харківська область) - український політолог, голова правління Центру прикладних політичних досліджень "Пента". Лауреат премії "Celebrity Awards 2020" в номінації "Політолог року", пише Вікіпедія.

Вибори президента в США - що відомо

Нагадаємо, нещодавно у США відбулися дебати між кандидатами в президенти Дональдом Трампом і Камалою Гарріс. Представники Республіканської та Демократичної партій висловилися про війну в Україні. Гарріс заявила про підтримку Києва, а Трамп двічі ухилився від прямої відповіді та сказав, що в інтересах Америки, щоб війна закінчилися.

Пізніше, кандидат у президенти США Дональд Трамп заявив, що не має наміру брати участь у нових теледебатах зі своєю опоненткою Камалою Гарріс. На його думку, дебати він виграв, тому не бачить сенсу знову зустрічатися в такому форматі.

Що цікаво, навіть одвічний любитель Трампа - засновник Tesla, Space X та власник X (колишній Twitter) Ілон Маск визнав силу опонентки республіканців. Американський мільярдер написав, що кандидатка на посаду президента США Камала Гарріс "перевершила очікування більшості людей" на дебатах з Дональдом Трампом.

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