У Трампа зʼявилась велика проблема після дебатів з Гарріс - політолог

Політтехнологічно команда демократки Камали Гарріс дуже грамотно використала дебати.

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У США відбулися дебати Гарріс і Трампа / Колаж Главреда. Фото: скріншот відео

Дебати кандидатів у президенти США відбулися з кращим для Камали Гарріс результатом. Тоді як у Дональда Трампа виникли проблеми з пристосуванням до нового опонента, ідеться у блозі політолога Петра Олещука для Главреда.

Експерт погодився, що перше "змагання" між кандидатами закінчилося радше успіхом Гарріс. Однак самі дебати, на думку Олещука, не визначать результату обрання президента США через специфічну систему виборів.

А проте і з ідеями, і з пристосуванням до нового опонента у Трампа і його команди "велика проблема".

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"Трамп досі не може оговтатися від заміни основного опонента в гонитві за посадою президента США. Він розраховував, що його опонентом буде Байден – звичний і зрозумілий. І вся кампанія Трампа будувалася, виходячи з цього", — зазначив Олещук.

Трамп розраховував, що буде глузувати з Байдена, буде провокувати його, виставляти себе кращим і більш придатним до роботи на посаді президента, ніж нинішній американський президент.

"Розгубленість від заміни основного опонента у Трампа досі не минула. І в нього немає продуманої стратегії, як реагувати на нового опонента", — переконаний політолог.

Хто такий Петро Олещук? Петро Олещук - політолог, викладач КНУ імені Тараса Шевченка. Народився в Прип'яті в 1983 році. Закінчив у 2006 році філософський факультет університету імені Шевченка. Автор понад 30 наукових праць з політології, пише my.ua.

Дебати Трампа і Гарріс - основне

У США відбулися дебати між Дональдом Трампом і Камалою Гарріс. Представники Республіканської та Демократичної партій висловилися про війну в Україні. Гарріс заявила про підтримку Києва, а Трамп двічі ухилився від прямої відповіді та сказав, що в інтересах Америки, щоб війна закінчилися.

Тим не менше, Гарріс була представлена у вигіднішому світлі, ніж її опонент, погоджуються і всередині Республіканської партії, і західні ЗМІ. До прикладу, її підтримала одна з найпопулярніших співачок світу Тейлор Свіфт - зірці ще й вдалося потролити Трампа.

Попередні дебати Трампа з Байденом, що відбулися 27 червня, закінчилися для демократів настільки погано, що Байден був вимушений відмовитися від подальшої участі у президентській гонитві.

Багато американців досі вивчають кандидатуру Гарріс, підкреслив аналітик Юрій Богданов, і саме на їх думку найбільше можуть вплинути дебати. Поки американці задоволені: перед зняттям Бадена баланс прихильності Гарріс складав -17% (як у Трампа), зараз він вже +1%.

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