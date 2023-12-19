Чи планує Зеленський звільнити Залужного: відповідь президента

Зеленський провів підсумкову пресконференцію та прокоментував звільнення Головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного.

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Зеленський розповів про звільнення Залужного / колаж: Главред, фото: ОПУ, скріншот: відео

Президент України Володимир Зеленський сьогодні, 19 грудня, провів підсумкову пресконференцію та розповів про звільнення Головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного.

"Для чого комусь допомагати і розвивати цю тематику. Робочі у мене відносини із Залужним. Він має відповідати за результати на полі бою, як Главком", - сказав очільник держави на конференції.

Зеленський додав, що разом із Генштабом є багато питань та згадав про звільнення командувача "Таврії" Олександра Тарнавського, яким займвся оперативним командуванням.

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"Це складне питання наступу: щось було, чогось не було, щось дійшло, чогось не вистачає. Це дуже складна історія. Я вважаю, що ми можемо собі дозволити жити в Україні із щоденним результатом. Якщо ми готові приносити цей результат: кожен з нас - це не жертовність. Бути Головкомом - це честь, бути президентом України - це велика честь", - зазначив він.

На питання, чи планує Зеленський звільнити Залужного, президент відповів, що планує працювати та чекати рішень.

"Планую працювати, чекаю рішення від них щодо мобілізації, щодо допомоги людям на фронті. Чекаю дуже конкретних речей на полі бою. Стратегія зрозуміла, адже у нас є розуміння наших дій. Хочу бачити деталі, тоді будуть і відповіді. 440 тисяч, 340 тисяч, 100 тисяч? Це нормально, ми вижити повинні з вами. Все це потребує грошей", - наголосив Зеленський.

Конфлікт Залужного та Зеленського: що відомо

Нагадаємо, що Подоляк зробив заяву щодо "конфлікту" Зеленського та Залужного. В Україні існує своя вертикаль влади, тому так званий конфлікт Зеленського і Залужного виглядає "дивною конструкцією", вважає Михайло Подоляк.

В ОПУ прокоментували заяви Безуглої про відставку головнокомандувача Залужного. В Україні існує чітка управлінська вертикаль, на якій приймаються рішення щодо структури військового управління та змін у керівництві ЗСУ. Прийняття таких рішень є компетенцією вищих структур влади.

Залужний скаржився Ллойду Остіну на ОП. Ллойду Остіну під час візиту до Києвва озвучили, що ЗСУ потребують 17 мільйонів снарядів, а для деокупації всієї території України потрібно сил і засобів на $350-400 млрд.

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