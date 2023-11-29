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В ОПУ прокоментували заяви Безуглої про відставку головнокомандувача Залужного

Руслана Заклінська
29 листопада 2023, 20:40
Михайло Подоляк наголосив, що прийняття таких рішень є компетенцією вищих структур влади, а не парламентарів.
В ОПУ прокоментували заяви Безуглої про відставку головнокомандувача Залужного
Михайло Подоляк відреагував на заяви Безуглої / Коллаж: Главред, фото: Скриншот You.Tube, facebook.com/m.bezuhla

В Україні існує чітка управлінська вертикаль, на якій приймаються рішення щодо структури військового управління та змін у керівництві ЗСУ. Прийняття таких рішень є компетенцією вищих структур влади, а не парламентарів. Про це сказав радник голови Офісу президента Михайло Подоляк в ефірі Radio NV.

Відставка головнокомандувача ЗСУ не є обов'язком депутатів чи питанням, що обговорюється на рівні парламенту. Він наголосив, що прийняття таких рішень є компетенцією вищих структур влади, а не парламентарів.

"Всі рішення щодо того, як має бути структурована військова вертикаль... приймаються відповідно не депутатами. Депутати не можуть ініціювати чи не ініціювати відставку тих чи інших військових, зважаючи на ті посади, які вони займають в рамках парламентських комітетів", - сказав радник голови Офісу президента.

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Подоляк підкреслив, що офіційні заяви та коментарі, які відображають позицію Офісу президента, подаються лише від імені президента або через його представників. А позиція депутатки Безуглої "не є офіційними заявами Офісу президента чи президента особисто". Сам глава держави, Володимир Зеленський, та Валерій Залужний, керівник Збройних Сил, мають щоденні зустрічі та обговорюють питання на різних платформах.

"Тому треба завжди чекати на офіційні заяви щодо відношення до тієї чи іншої ситуації, чи до тієї чи іншої особи... Якщо ми говоримо про головнокомандувача, то безумовно президент завжди сам коментує складні питання", - наголосив він.

В той же час Подоляк зауважив, що в українському суспільстві висловлювання депутатів часто сприймаєються так, ніби кожна висловлена особою думка або заява - це офіційна позиція влади. Також він підкреслив, що в Офісі президента не мають наміру коментувати "конспірологічні версії".

Скандальні заяви Мар'яни Безуглої

Нагадаємо, 26 листопада нардепка Безугла викликала справжній скандал у мережі, пропонуючи звільнити Залужного. Вона висловила претензії, зазначаючи, що військові не відповіли на запитання Комітету щодо бригад, ротацій та турнікетів.

Після цього, народна депутатка Ірина Фріз вимагала відставки Мар’яни Безуглої з посади голови підкомітету через її скандальні заяви щодо головнокомандувача ЗСУ. Вона зазначила, що дописи Безуглої загрожують національній безпеці, оскільки створюють підвалини для руйнування єдності в суспільстві та підривають довіру до військового керівництва держави в умовах воєнного стану,.

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